Українські ракети атакували аеродром ''Борисоглєбськ'' у Росії: на місці удару спалахнула пожежа. Фото й відео

У Воронезькій області РФ у місті Борисоглєбськ і на околицях пізно ввечері 14 жовтня лунали вибухи. Попередньо, під атакою перебував російський військовий аеродром.

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Після цього там здійнялася пожежа. Відповідними фото та відео, знятими місцевими мешканцями, поділився Telegram-канал Exilenova+.

Імовірно, на летовищі "Борисоглєбськ" були прильоти. DroneBomber писав, що цю військову ціль могли атакувати крилаті ракети.

Російська окупаційна армія активно використовує аеродром "Борисоглєбськ" у війні проти України. Зокрема, там розміщені винищувачі, які скидають КАБи на нашу країну.

За даними відкритих джерел, там базуються літаки Су-34, Су-35 / 35С, Су-30СМ, а також навчально-бойові борти типу Як-130.

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Як виглядає летовище і де воно розташоване:

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