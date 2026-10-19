Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Скільки коштує винайняти 1-кімнатну квартиру в Києві у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує винайняти 1-кімнатну квартиру в Києві у жовтні 2026 рокуСША злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіаСША злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіаВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналівВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналів: куди звертатисьНацбанк випустив нові 5 грнНацбанк випустить нові 5 грн: будуть в оригінальному дизайніВорог запустив залп балістики по Києву: пошкоджено будинки, станцію метро, є постраждаліВорог запустив залп балістики по Києву: пошкоджено будинки, станцію метро, є постраждалі"Їм треба до психіатра!" Авторка Капітошки і Петрика П'яточкина – про українську мову, переїзд до Німеччини та дітей, які розрізняють КАБи та "Шахеди""Їм треба до психіатра!" Авторка Капітошки і Петрика П'яточкина – про українську мову, переїзд до Німеччини та дітей, які розрізняють КАБи та "Шахеди"Ілюстрація - закордонний паспорт УкраїниУкраїнцям не зроблять закордонний паспорт без цього: який документ треба обов’язково надатиАстрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні: де вона розташованаАстрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні: де вона розташованаОкупанти атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є пораненіОкупанти атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені

Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 17,1 т.
Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW
Кадри з Санкт-Петербурга. Джерело: Exilenova+

У ніч проти 18 жовтня Україна завдала найбільшого удару по цифровій, енергетичній та логістичній інфраструктурі у російському Санкт-Петербурзі. Сили оборони уразили дата-центр "Вконтакте", нафтовий термінал, склад "Озон" і залишили без світла десятки тисяч росіян.

Ця атака виявила дві ключові вразливості Росії. Які саме – розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Україна вдарила по Санкт-Петербургу

Російське міністерство оборони за підсумками нічної атаки Сил оборони 18 жовтня заявило, що російській ППО нібито вдалося збити 1015 українських дронів над Росією, окупованим Кримом та Чорним морем.

За версією губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, 145 з них нібито було знищено саме над цим регіоном.

Тим часом у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області фіксувалися серйозні наслідки атаки.

Читайте також
Анна ПавловаАнна Павлова
icon 61,9 т.
Росія атакувала Київ балістикою: влучання в медцентр і заклад освіти. Загинула людина, є постраждалі
icon 61,9 т.
Росія атакувала Київ балістикою: влучання в медцентр і заклад освіти. Загинула людина, є постраждалі
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 8,1 т.
Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих
icon 8,1 т.
Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 2,4 т.
На фронті відбулося 173 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта
icon 2,4 т.
На фронті відбулося 173 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Зокрема, під ударом Сил оборони опинився центр обробки даних російської соцмережі "Вконтакте": об'єкт, розташований приблизно за 854 км від кордону з Україною, зазнав серйозних пошкоджень.

Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Дата-центр зазнав серйозних пошкоджень. Джерело: x.com/markito0171

Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Дата-центр зазнав серйозних пошкоджень. Джерело: x.com/markito0171

У пресслужбі "Вконтакте" наслідки удару визнали, але запевняли, що послуги компанії залишаються доступними – хоча росіяни масово скаржилися на значні збої у роботі сервісів "Вконтакте" після українських ударів.

 

Окрім дата-центру Сили оборони завдали ударів по підстанції 330 кВ  "Восточная" поруч із ним. Через це, за словами губернатора області, без світла залишилися близько 20 тис. людей.

Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Кадри з Санкт-Петербурга

 Згідно з геолокаційним відео, опублікованим 18 жовтня, українські війська завдали ударів по нафтовому терміналу у Ленінградській області (приблизно за 856 кілометрів від міжнародного кордону).

Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Кадри з Санкт-Петербурга

Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Кадри з Санкт-Петербурга

Українські війська також завдали ударів по логістичному центру маркетплейсу "Озон"   у Санкт-Петербурзі (приблизно за 844 кілометри від міжнародного кордону) , там виникла масштабна пожежа.

 

Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Пожежа на складі Ozon

Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Пожежа на нафтобазі

Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Пожежі у місті

Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Кадри з Санкт-Петербурга

Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

Кадри з Санкт-Петербурга

 Українські війська також завдали ударів по вантовому мосту вздовж мосту Західного швидкісного діаметра, що з'єднує північну та південну частини Санкт-Петербурга (приблизно за 860 кілометрів від міжнародного кордону).

"Удари України по Ленінградській області 17-18 жовтня були масштабними та охоплювали надзвичайно широкий спектр цілей, що підкреслило постійні вразливості протиповітряної оборони Росії та проблеми з командуванням і управлінням. Українські війська проводили ударну кампанію по російській цифровій інфраструктурі та центрам обробки даних, що спричиняло широкомасштабні перебої з обслуговуванням та електропостачанням у цифровій екосистемі Росії", – наголосили в ISW.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Росії перебільшують заяви про просування своїх військ в Україні: IПро що брешуть у Кремлі і якими є масштаби цієї брехні – проаналізували в ISW.

Схожі теми
Війна в УкраїніВибухи в РосіїВтрати Росії в війні з УкраїноюРосіяУкраїнаСанкт-Петербургвконтакте
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись