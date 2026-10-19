Українські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISW

У ніч проти 18 жовтня Україна завдала найбільшого удару по цифровій, енергетичній та логістичній інфраструктурі у російському Санкт-Петербурзі. Сили оборони уразили дата-центр "Вконтакте", нафтовий термінал, склад "Озон" і залишили без світла десятки тисяч росіян.

Відео дня

Ця атака виявила дві ключові вразливості Росії. Які саме – розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Україна вдарила по Санкт-Петербургу

Російське міністерство оборони за підсумками нічної атаки Сил оборони 18 жовтня заявило, що російській ППО нібито вдалося збити 1015 українських дронів над Росією, окупованим Кримом та Чорним морем.

За версією губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, 145 з них нібито було знищено саме над цим регіоном.

Тим часом у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області фіксувалися серйозні наслідки атаки.

Зокрема, під ударом Сил оборони опинився центр обробки даних російської соцмережі "Вконтакте": об'єкт, розташований приблизно за 854 км від кордону з Україною, зазнав серйозних пошкоджень.

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У пресслужбі "Вконтакте" наслідки удару визнали, але запевняли, що послуги компанії залишаються доступними – хоча росіяни масово скаржилися на значні збої у роботі сервісів "Вконтакте" після українських ударів.

Окрім дата-центру Сили оборони завдали ударів по підстанції 330 кВ "Восточная" поруч із ним. Через це, за словами губернатора області, без світла залишилися близько 20 тис. людей.

Головні історії дня

Згідно з геолокаційним відео, опублікованим 18 жовтня, українські війська завдали ударів по нафтовому терміналу у Ленінградській області (приблизно за 856 кілометрів від міжнародного кордону).

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Українські війська також завдали ударів по логістичному центру маркетплейсу "Озон" у Санкт-Петербурзі (приблизно за 844 кілометри від міжнародного кордону) , там виникла масштабна пожежа.

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Українські війська також завдали ударів по вантовому мосту вздовж мосту Західного швидкісного діаметра, що з'єднує північну та південну частини Санкт-Петербурга (приблизно за 860 кілометрів від міжнародного кордону).

"Удари України по Ленінградській області 17-18 жовтня були масштабними та охоплювали надзвичайно широкий спектр цілей, що підкреслило постійні вразливості протиповітряної оборони Росії та проблеми з командуванням і управлінням. Українські війська проводили ударну кампанію по російській цифровій інфраструктурі та центрам обробки даних, що спричиняло широкомасштабні перебої з обслуговуванням та електропостачанням у цифровій екосистемі Росії", – наголосили в ISW.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Росії перебільшують заяви про просування своїх військ в Україні: IПро що брешуть у Кремлі і якими є масштаби цієї брехні – проаналізували в ISW.