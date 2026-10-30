Українські війська просунулися на південь від Новопавлівки – ISW

Українські воїни нещодавно просунулися на південь від Новопавлівки. Мали захисники успіхи й на півночі Харківщини, а також на Донеччині.

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На Донбасі, щоправда, було чим похвалитися й окупантам. Подробиці щодо ситуації на полі бою оприлюднили в Інституті вивчення війни (ISW).

Харківська область

На півночі Харківщини окупанти нещодавно провели місії з інфільтрації. Особливо активно інфільтруються загарбники на північ і північний схід від Алісівки, вони також утримують контроль над Високою Яругою, стверджували станом на 28 жовтня у Силах оборони.

"ISW оцінює, що російські війська, ймовірно, інфільтрувалися у Високу Яругу, але не контролюють поселення. Згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 29 жовтня, російський військовослужбовець здався у полон українському безпілотнику на північ від Лимана (на північний схід від Харкова)", – зазначили аналітики.

Водночас в ISW заявили, що українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції на півночі Харківської області, у Козачій Лопані. Брехню російського диктатора Володимира Путіна про захоплення цього населеного пункту ще у вересні спростувало геолоковане відео з російськими ударами по будівлі у східній частині населеного пункту, зайнятій українськими військовими.

Один із Z-блогерів поміж тим 29 жовтня заявив, що російські війська увійшли до Токарівки (на північ від Харкова).

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Російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на північний схід від Великого Бурлука. Джерело, близьке до російського угруповання військ "Північ", 29 жовтня заявило, що російські війська інфільтрувалися у Вільхуватку (на північний схід від Великого Бурлука), але українські війська контратакують і намагаються вибити російські підрозділи, що просочилися.

Російські війська провели обмежені наступальні операції на Куп'янському напрямку 28 та 29 жовтня, але не просунулися вперед.

Українські війська нещодавно завдали удару по командному пункту російського полку, ймовірно, на Куп'янському напрямку. 28 жовтня українська бригада повідомила, що українські війська завдали удару по командному пункту російського 26-го танкового полку (47-ма танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія, Московський військовий округ) за допомогою високомобільних артилерійсько-ракетних систем (HIMARS) після місяців спостереження.

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ISW виявила докази дій російського 26-го танкового полку на Куп'янському напрямку.

Російське джерело також стверджує, що російські війська продовжують кампанію з повітряного перехоплення проти української логістики на Борівському напрямку для підтримки російських наступальних операцій у цьому районі.

28 жовтня джерело заявило, що російські війська завдають ударів по українських логістичних системах та лініях постачання вздовж річки Оскіл поблизу Осколу (на південний захід від Борової).

Донецька область

Аналітики вважають, після української операції "Вівальді" російське командування офіційно так і не відмовилося від плану із захоплення поясу фортець – попри те, що цей плн зазнав "оперативної поразки" завдяки Силам оборони.

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На Лиманському напрямку 28-29 жовтня окупанти безуспішно продовжували наступальні операції.

Намагалися війська РФ наступати також і на сході від Слов'янська, але не просунулися.

"Гуманітарна організація, Центр координації допомоги, 29 жовтня повідомила, що російський FPV-дрон атакував один з її автомобілів для евакуації цивільних осіб у Слов'янську, внаслідок чого двоє осіб отримали поранення", – додали в ISW.

А ось українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції на північ від Костянтинівки. Російські війська завдали удару по українській позиції на північній околиці Костянтинівки, згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 28 жовтня, що свідчить про те, що українські війська утримують позиції в цьому районі всупереч заявам Росії.

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Російські війська нещодавно просунулися та провели місії з інфільтрації на південь та південний схід від Добропілля. Українське військове джерело повідомило 28 жовтня, що російські війська досягли південної околиці Добропілля, що свідчить про те, що російські війська контролюють Світле та Водянське (обидва на південь від Добропілля), і що вони інфільтрувалися у райони на південь та південний схід від Добропілля.

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Український військовий спостерігач Костянтин Машовець раніше 21 жовтня повідомляв, що російські передові підрозділи, що діють у напрямку Добропілля, досягли лінії між Світлим та Білицьким (на схід від Світлого), що свідчить про те, що росіяни, ймовірно, контролюють район на схід та південний схід від Світлого.

Російські сили продовжують інтенсивно наступати на Добропілля наземними силами.

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Військовослужбовець української бригади, що діє на Добропільському напрямку, 29 жовтня повідомив, що російські сили проводять інтенсивні ударні та розвідувальні операції з використанням безпілотників, а також велику кількість місій з проникнення в зону відповідальності бригади.

Він додав, що російські сили часто завдають ударів керованими плануючими бомбами по самому Добропіллю – а це свідчить, що російські заяви про контроль над містом не відповідають дійсності.

Дніпропетровська область

Українські війська нещодавно просунулися на південь від Новопавлівки.

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Російські війська завдали удару по українських позиціях у північно-східній Філії (на південний захід від Новопавлівки), згідно з відеозаписом, опублікованим 28 жовтня та геолокованим 29 жовтня, що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі.

28 та 29 жовтня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просувалися вперед.

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Запорізька область

Російські війська продовжували наступальні операції на Гуляйпольському напрямку 28 та 29 жовтня, але не просунулися вперед.

28 та 29 жовтня російські війська провели обмежені наступальні операції на північний захід від Оріхова, але не просунулися вперед.

Херсонська область

На Херсонщині тим часом триває локальне припинення вогню задля проведення евакуації населення із тимчасово окупованих Олешок.

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 29 жовтня.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Сили оборони просунулися на понад 15 км в тил ворога на Куп’янському напрямку і зірвали план окупантів.