Українські війська просунулися на південь від Олександрівки, окупанти – в напрямку Гуляйполя та Оріхіва – ISW

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Українцям назвали тариф на газТарифи на газ в Україні з 1 листопада: скільки коштуватиме кубометрЗима буде важкою для армії Путіна, висадка на правий берег Дніпра неможлива. Інтерв’ю з ЖмайломЗима буде важкою для армії Путіна, висадка на правий берег Дніпра неможлива. Інтерв’ю з ЖмайломНавроцький прорвався до Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі сутичок і оголосив термінові консультації: що відбувається в ПольщіНавроцький прорвався до Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі сутичок і оголосив термінові консультації: що відбувається в ПольщіСили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1670 окупантів: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1670 окупантів: дані ГенштабуДо Білорусі прибули літаки з евакуйованими мешканцями Олешок: за кілька годин люди будуть в Україні. Фото і відеоДо Білорусі прибули літаки з евакуйованими мешканцями Олешок: за кілька годин люди будуть в Україні. Фото і відеоЯк довго не буде світлаУкраїнцям назвали нові графіки відключення електроенергії: як довго не буде світла 31 жовтня"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. Відео"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. ВідеоРосія атакувала Україну дронами, сили ППО збили 105 зі 134 БпЛА: наслідки ворожих ударівРосія атакувала Україну дронами, сили ППО збили 105 зі 134 БпЛА: наслідки ворожих ударівБули завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти УкраїниБули завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти УкраїниУкраїнські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. ВідеоУкраїнські дронарі поховали окупантів разом із їх укриттям: у ЗСУ показали кадри бойової роботи. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українські війська просунулися на південь від Олександрівки, окупанти – в напрямку Гуляйполя та Оріхіва – ISW

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
552
Українські війська просунулися на південь від Олександрівки, окупанти – в напрямку Гуляйполя та Оріхіва – ISW
Українські військові. Джерело: Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові відтіснили російські піхотні групи з населених пунктів Нове Запоріжжя та Тернувате на південь від Олександрівки. Водночас російські окупаційні війська продовжили інфільтраційні дії в напрямку Гуляйполя та досягли тактичних успіхів на схід від Оріхова.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики посилаються на повідомлення українського військового оглядача Костянтина Машовця від 30 жовтня, який описав ситуацію на відповідних ділянках фронту.

ЗСУ зачистили два населені пункти на південь від Олександрівки

За словами Машовця, українські військові зачистили Нове Запоріжжя та Тернувате від кількох груп російської піхоти, які раніше проникли до цих населених пунктів. Обидва села розташовані на південь від Олександрівки.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
14,1 т.
Їй назавжди буде 25: померла медсестра з Сумщини, яка постраждала від удару російського дрона. Фото
14,1 т.
Їй назавжди буде 25: померла медсестра з Сумщини, яка постраждала від удару російського дрона. Фото
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
11,6 т.
Під Харцизьком ударом дрона ліквідували "директора Донецької залізниці" Лебезнєва
11,6 т.
Під Харцизьком ударом дрона ліквідували "директора Донецької залізниці" Лебезнєва
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
3,0 т.
"Є пріоритетом": у Fire Point знайшли спосіб бити по Росії без допомоги Starlink
3,0 т.
"Є пріоритетом": у Fire Point знайшли спосіб бити по Росії без допомоги Starlink

Водночас на Гуляйпільському напрямку російські війська проводили інфільтраційні операції та просувалися на захід і північний захід від Гуляйполя. За оцінкою ISW, ці дії є частиною ширшої спроби росіян охопити Оріхів зі сходу та північного сходу.

Машовець повідомив, що передові підрозділи окупантів, імовірно, перетнули залізницю на лінії Оленокостянтинівка – Воздвижівка, на північний захід від Гуляйполя. Також російські інфільтраційні групи просунулися на північ і північний схід від Верхньої Терси та проникли до цього населеного пункту. Це свідчить про просування росіян полями на північ від Цвіткового.

Водночас українські сили продовжують утримувати кілька позицій мід Староукраїнкою та Залізничним розташованими на південний схід від Верхньої Терси.

Отже, російські війська не контролюють територію між цими населеними пунктами.

Окупанти намагаються просуватися до Гуляйпільського 

За даними Машовця, кілька російських піхотних груп просунулися на північ від траси Т-08-14, яка з'єднує Гуляйполе та Оріхів, і дісталися фермерських будівель. Це вказує на просування окупантів на північ і північний схід від Гуляйпільського.

Водночас російським передовим підрозділам не вдалося дістатися самого Гуляйпільського. Таким чином, твердження Росії про встановлення контролю над цим населеним пунктом не відповідає дійсності.

Крім того, російські війська дісталися річки Верхня Терса з боку Залізничного. За оцінкою Машовця, це може бути частиною спроби обійти Гірке з півдня та південного заходу.

На цій ділянці фронту, за даними оглядача, можуть діяти підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії, зокрема 104-го або 234-го полків. Також у напрямку Гуляйполя, імовірно, діють підрозділи 50-ї бригади "Варяг", що спеціалізується на безпілотних системах.

Українські війська просунулися на південь від Олександрівки, окупанти – в напрямку Гуляйполя та Оріхіва – ISW

Карта бойових дій. Джерело: ISW

Росіяни досягли успіхів на схід від Оріхова

Окремо ISW повідомив про тактично значуще просування російських військ на схід від Оріхова. Окупанти фактично захопили Чарівне, а їхні передові підрозділи просунулися на північний захід від Лугівського та на північ від Білогір'я.

Російські інфільтраційні групи також зберігають значну присутність на території між Червоною Криницею, Чарівним, Луганівським і Білогір'ям. За словами оглядача, вони намагаються просуватися в напрямку Омельника, розташованого на північ від Червоної Криниці та на північний схід від Оріхова.

Українські військові виявили російську інфільтраційну групу поблизу Омельника. За оцінкою Машовця, вона опинилася майже за 19 кілометрів від російської лінії фронту на північ від Білогір'я.

Українські війська просунулися на південь від Олександрівки, окупанти – в напрямку Гуляйполя та Оріхіва – ISW

Росіяни досягли успіхів на схід від Оріхова. Джерело: ISW

Нагадаємо, українські війська нещодавно просунулися на південь від Новопавлівки. Водночас російські окупанти продовжували наступальні дії на інших ділянках фронту, зокрема на Донеччині та Харківщині.

Як писав OBOZ.UA, українські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що ускладнило реалізацію планів російських окупантів. Водночас загарбники продовжували спроби наступу на інших ділянках фронту.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниУкраїнаЗбройні Сили УкраїниРосіяКостянтин МашовецьКостянтин Машовець
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!