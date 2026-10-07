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Українські війська просунулися на схід від Оріхова – ISW

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 3,0 т.
Українські війська просунулися на схід від Оріхова – ISW
Українські війська просунулися на схід від Оріхова. Джерело: 2-й корпус НГУ "Хартія"

Сили оборони України нещодавно досягли успіху в західній частині Запорізької області. Українські війська утримали позиційну перевагу та знову спростували брехливі пропагандистські заяви російської сторони.

Згідно з геолокаційними відеоматеріалами, опублікованими 5 жовтня, українські війська зберігають свої позиції на південний схід від Новоселівки (на захід від Оріхова). Про це повідомляється в аналітиці Інституту вивчення війни.

Фіксація позицій та геолокаційні докази

Геолокаційні кадри з Оріхівського напрямку підтверджують присутність ЗСУ в районах, про повний контроль над якими раніше заявляли російські джерела. Крім того, на відеозаписах від 5 жовтня зафіксовано російський удар по українській позиції в північній частині Новоандріївки (на південний захід від Оріхова).

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Сам факт нанесення удару по цій точці вказує на те, що українські сили продовжують утримувати позиції в цьому районі, всупереч твердженням РФ.

Суперечливі заяви та плани РФ

Незважаючи на відеодокази присутності ЗСУ, 6 жовтня один із російських військових блогерів заявив про нібито "зачистку", яку проводять російські війська в Новоандріївці.

Зі свого боку, російські окупаційні сили намагаються вирішити низку оперативних завдань. Загарбники в Запорізькій області намагаються утримати поточні позиції вздовж лінії фронту, забезпечити безпеку своїх тилових районів від ударів з боку України та просунутися на відстань, що дозволить вести артилерійський обстріл міста Запоріжжя.

За оцінками аналітиків, виконання цих завдань покладено на російське Східно-Дніпровське угруповання військ.

Українські війська просунулися на схід від Оріхова – ISW

Оріховський напрямок. Джерело: Інститут вивчення війни

Нагадаємо, що українська операція "Вівальді" завдала серйозного удару по планах Росії щодо широкого оточення українського "поясу фортець" у Донецькій області. Успіхи Сил оборони на північ від Лимана фактично зробили нереалістичним російський задум щодо оточення укріплених міст з півночі та півдня.

Як писав OBOZ.UA, під час першого етапу операції "Вівальді" українські військові очистили від російських військ близько 75 кв. км території на Лиманському напрямку та повернули під контроль Середнє, Новоселівку, Ярову й Олександрівку. Успіхи Сил оборони суттєво ускладнили реалізацію російського плану щодо широкого оточення "поясу фортець".

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