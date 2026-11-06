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Українські війська просунулися на заході Запорізької області – ISW

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
1,3 т.
Українські війська просунулися на заході Запорізької області – ISW
Українські військові. Ілюстративне фото. Джерело: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові нещодавно просунулися на південний схід від Оріхова Запорізької області. Водночас російські окупаційні війська продовжують спроби проникнення в українську оборону, намагаючись оточити місто.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики посилаються, зокрема, на повідомлення українського військового оглядача Костянтина Машовця.

Де просунулися українські військові та що планує Росія

За даними Машовця, українські захисники зачистили російські позиції на більшій частині території Малої Токмачки, розташованої на південний схід від Оріхова. Також Сили оборони продовжують впевнено контролювати Новоандріївку та Новопавлівку, а також утримують позиції на північ від Степового та Лобкового.

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Водночас російські війська здійснили інфільтраційні проникнення на низці ділянок фронту. Зокрема, вони проникли на північний захід від Малих Щербаків, на південний захід від Павлівки та в районі Лук'янівського – усі ці населені пункти розташовані на захід від Оріхова.

Українські війська просунулися на заході Запорізької області – ISW

Карта бойових дій. Джерело: ISW

Крім того, за словами Машовця, російські диверсійно-розвідувальні групи проникли в південну частину Приморського. Ймовірно, вони скористалися висохлим дном Каховського водосховища.

Оглядач зазначив, що окупанти використовують колишнє дно водосховища, щоб обходити українські оборонні позиції в Плавнях і просуватися в напрямку Малокатеринівки, яка розташована на північ від Приморського.

За оцінкою Машовця, російські війська продовжують намагатися оточити Оріхів зі сходу та заходу. Паралельно вони прагнуть проникнути безпосередньо в місто, щоб згодом відновити наступальні дії в напрямку Запоріжжя.

Українські війська просунулися на заході Запорізької області – ISW

Карта бойових дій. Джерело: ISW

Нагадаємо, російські війська нарощують сили на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області. Однак, попри перекидання додаткових підрозділів і техніки, противнику вдається просуватися лише на окремих ділянках фронту, не досягаючи значних результатів.

Як писав OBOZ.UA, українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили нові дані про втрати противника за добу.

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