Українські війська просунулися в тактичному районі Часів Яр та на Олександрівському напрямку – ISW

Українські війська нещодавно просунулися на південний захід Часового Яру. Російські окупаційні війська завдали удару по українській позиції на південному заході Часового Яру, що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі.

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Також наші захисники нещодавно просунулися або утримували позиції на схід та південний схід від Слов'янська. Також українські військові очистили будівлю, зайняту Росією, у східній Костянтинівці, після того російських спроб з інфільтрації. Про це зазначили в ISW.

Що відомо

За інформацією ISW, російські війська завдали удару по українській позиції на південному заході Часового Яру, згідно з геолокаційним відеозаписом, опублікованим 24 вересня, що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі.

Також зазначається, що російські війська завдали удару по українській позиції в центральній Віролюбівці, що розташована на північний захід від Часового Яру. Присутність українських військ у Віролюбівці та Часовому Яру свідчить про те, що російські війська не утримують позиції в Подільському та Миколаївці – як на захід від Часового Яру, так і на південний схід від Віролюбівки.



Мапа бойових дій в Україні Джерело: ISW

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"Українські війська завдали удару по російській позиції між західною Миколаївкою та Часовим Яром, згідно з геолокаційним відеозаписом, опублікованим 26 вересня, після того, що, за оцінкою ISW, було незначною місією з інфільтрації росіян", – йдеться в матеріалі.

За даними ISW, українські війська очистили будівлю, зайняту Росією, у східній Костянтинівці. Це підтверджують геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 вересня. Це відбулося після того, як, за оцінкою ISW, було проведено російські спроби інфільтрації.

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Українські захисники просунулись на Слов’янському напрямку

Окрім того, наші захисники нещодавно просунулися або утримували позиції на схід та південний схід від Слов'янська.

Так, російські війська завдали ударів по українських позиціях на південь та схід від Юрківки (на південний схід від Слов'янська) в районах, де російські війська раніше проводили спроби інфільтрації. Це підтверджують геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 вересня.



Мапа бойових дій в Україні Джерело: ISW

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"Російські війська також завдали ударів по українських позиціях на схід від Миколаївки (на схід від Слов'янська) в районах, де російські джерела раніше стверджували, що російські війська утримували позиції, згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 26 вересня", – зазначили в ISW.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що за добу 27 вересня українські воїни відмінусували ще 2 090 росіійських загарбників. Загальні втрати ворога в особовому складі зросли до 1 531 060 осіб. Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ.

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