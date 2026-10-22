Українські війська уразили два російських ЗРК на Гуляйпільському напрямку, які полювали за авіацією. Відео

Українські військові уразили два російських зенітні ракетні комплекси на Гуляйпільському напрямку. Один із них – ЗРК "Бук-М1", який виявили та атакували оператори 433-го окремого полку безпілотних систем.

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Про це у Facebook повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові також опублікували відповідне відео ураження ворожих цілей.

Росіяни намагаються протидіяти українській авіації

На Гуляйпільському напрямку російські війська стягують зенітні ракетні комплекси, щоб протидіяти українській авіації, яка активно завдає ударів по ворожих тилах.

Один із таких комплексів – "Бук-М1" – виявили та уразили оператори 433-го окремого полку безпілотних систем у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ.

Що відомо про ЗРК "Бук-М1"

"Бук-М1" – це самохідний зенітний ракетний комплекс радянської розробки, призначений для ураження літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та інших повітряних цілей. Він належить до систем протиповітряної оборони середньої дальності й може працювати в умовах активної радіоелектронної протидії.

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Комплекс складається з кількох елементів, зокрема станції виявлення цілей, командного пункту, самохідних вогневих і пуско-заряджальних установок. Така система дає змогу виявляти повітряні цілі, супроводжувати їх і запускати зенітні ракети для перехоплення.

Дальність ураження цілей "Бук-М1" становить до 35 км, а висота – до 22 км. Комплекс є мобільним: його можна перевести з похідного положення в бойове приблизно за п'ять хвилин.

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Українські військові системно знищують російські комплекси ППО

Нагадаємо, у вересні 2026 року на Запорізькому напрямку українські військові уразили самохідну пускову установку російського ЗРК "Бук-М1". По ворожій техніці відпрацювали ударні безпілотники "Дартс" і "Котигорошко" у межах спільної операції безпілотної складової 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

У підрозділі зазначили, що знищення російських засобів протиповітряної оборони є частиною системної роботи українських військових на цьому напрямку.

Як писав OBOZ.UA, оператори Сил спеціальних операцій уразили два російські зенітні ракетні комплекси "Тор-М2" у Запорізькій області. Один із них атакували під час перевезення тягачем трасою М-14 поблизу окупованого Бердянського, а другий – неподалік Мелітополя.