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Українські військові відновили контроль над понад 800 кв. км території за результатами двох наступальних операцій – ДШВ

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
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Українські військові відновили контроль над понад 800 кв. км території за результатами двох наступальних операцій – ДШВ
Командувач ДШВ назвав площу територій, над якими ЗСУ відновили контроль. Джерело: Пресслужба ДШВ ЗСУ

Українські Сили оборони за результатами двох наступальних операцій відновили контроль над загалом понад 800 квадратними кілометрами території. Про це повідомив командувач Десантно-штурмових військ України Олег Апостол, водночас уточнивши, що методику підрахунку результатів однієї з операцій переглянули. Які саме напрямки охоплювали ці наступальні дії, генерал-майор не розкрив.

Про це Апостол сказав під час зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання представника аналітичного проєкту DeepState щодо достовірності даних про звільнені території. Командувач пояснив, що початкові показники були вищими, однак після уточнення підходу до обліку територій результати однієї з операцій перерахували.

Чому переглянули показники звільнених територій

За словами Олега Апостола, уточнення стосувалося методики визначення площі територій, над якими українські військові відновили контроль. Зокрема, змінився підхід до обліку районів, де тривали бойові дії та фіксувалася присутність російських військ.

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Під час обговорення журналісти звернули увагу на те, що важливо розмежовувати території, які перебували під стійким контролем противника, і тих районів, куди ворог проникає окремими групами. Така різниця має значення для об'єктивного визначення результатів бойових дій і площі фактично звільненої території.

Командувач ДШВ підтвердив, що початкові показники однієї з операцій згодом переглянули. Водночас загальну оцінку результатів двох наступальних операцій він визначив як понад 800 квадратних кілометрів відновленого контролю.

Відновити контроль недостатньо: важливо втримати територію

Окремо Апостол наголосив, що успішне просування українських військ і відновлення контролю над територією ще не означають, що її вдасться надалі утримати. Для цього необхідно завчасно організовувати оборону, забезпечувати взаємодію між підрозділами та належну передачу відповідальності за зайняті рубежі.

За його словами, ефективність наступальної операції визначається не лише тим, наскільки далеко вдалося просунутися військам або яку площу території вони звільнили. Важливо також, щоб підрозділи, які після завершення наступальних дій переходять до оборони, отримували підготовлені позиції, необхідне забезпечення та чітко визначені завдання.

Таким чином, утримання відновлених рубежів потребує окремої підготовки й узгоджених дій військових підрозділів. Без цього результати наступу можуть опинитися під загрозою повторних російських атак.

Міжнародне значення успішного наступу ЗСУ

Апостол також звернув увагу на міжнародне значення успішних наступальних дій Сил оборони України. За його оцінкою, такі операції демонструють партнерам спроможність української армії протистояти російським військам і повертати контроль над окупованими територіями.

Командувач наголосив, що українські контрнаступальні дії спростовують російські твердження про нібито неможливість подальшого спротиву України. Водночас вони посилюють позиції української сторони у взаємодії з міжнародними партнерами.

Як приклад Апостол навів Добропільську операцію, під час якої, за його словами, українським військовим вдалося зупинити наступальні дії значних сил російської морської піхоти.

Генерал вважає, що результати цієї операції вплинули на сприйняття ситуації представниками американського військового керівництва.

Як повідомляв OBOZ.UA,

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