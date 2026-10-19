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Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера: як пройшла перша у світі повітряна евакуація. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 825
Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера: як пройшла перша у світі повітряна евакуація. Відео
Евакуація завершилася успішно

Українські військові провели повітряну евакуацію пораненого піхотинця за допомогою важкого гексакоптера. Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади дістав поранення на позиції, звідки його не могли евакуювати традиційними наземними роботизованими комплексами через активність ворожих дронів і заміновану місцевість.

Евакуація завершилася успішно, а врятований військовий проходить лікування та реабілітацію, його життю вже нічого не загрожує. Відео порятунку опублікувала Рота безпілотних наземних систем 92 ОШБр.

Чому пораненого вирішили евакуювати повітрям

Піхотинець 30-ї окремої механізованої бригади отримав поранення, перебуваючи на позиції. Через високу активність ворожих безпілотників і заміновану місцевість евакуювати його за допомогою традиційних наземних роботизованих комплексів було неможливо.

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Тоді фахівці роти безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади разом із виробником та іншими підрозділами взялися організувати евакуацію за допомогою повітряного дрона.

"Це історична подія, як мінімум для нашого підрозділу точно", – зазначив Напалм, командир відділення та програміст роти безпілотних наземних систем 92-ї ОШБр.

Як підготували гексакоптер до евакуації

Для операції використали важкий гексакоптер українського виробника Gurzuf Defence. Компанія безкоштовно надала безпілотник для виконання завдання.

Фахівці підрозділу спільно з виробником упровадили технічні рішення, які дозволили важкому дрону виконати евакуацію, зберігаючи стійкість у повітрі без перевертання та надмірного розгойдування.

Перед місією військові провели випробування на майданчиках, наданих Gurzuf Defence. Також вони спільно із суміжними підрозділами спланували операцію.

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера: як пройшла перша у світі повітряна евакуація. Відео

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера. Джерело: Скриншот

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера: як пройшла перша у світі повітряна евакуація. Відео

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера. Джерело: Скриншот

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера: як пройшла перша у світі повітряна евакуація. Відео

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера. Джерело: Скриншот

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера: як пройшла перша у світі повітряна евакуація. Відео

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера. Джерело: Скриншот

Як минула евакуація пораненого

Безпосередньо керував дроном оператор безпілотних літальних апаратів 30-ї окремої механізованої бригади. Операція завершилася успішно – пораненого військовослужбовця вдалося врятувати.

Наразі він проходить лікування та реабілітацію. Його життю вже нічого не загрожує.

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера: як пройшла перша у світі повітряна евакуація. Відео

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера. Джерело: Скриншот

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера: як пройшла перша у світі повітряна евакуація. Відео

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера. Джерело: Скриншот

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера: як пройшла перша у світі повітряна евакуація. Відео

Українські військові врятували пораненого піхотинця за допомогою гексакоптера. Джерело: Скриншот

Хто долучився до операції

Успішна евакуація стала можливою завдяки спільній роботі 92-ї окремої штурмової бригади, 30-ї окремої механізованої бригади, 14-ї окремої механізованої бригади, 10-го армійського корпусу та компанії Gurzuf Defence.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські військові провели незвичну рятувальну операцію на фронті та евакуювали в тил кішку з п’ятьма кошенятами. Для цього бійці використали важкий дрон "Вампір", який зазвичай виконує бойові завдання на передовій.

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