Українські військові знищили одну з нових розробок російського ВПК ''Кощей''. Відео

Сили оборони України "вполювали" на фронті нову розробку держави-агресора РФ – БпЛА ZALA Z-61 "Кощей". Це розвідувальний безпілотник літакового типу, орієнтовна вартість якого оцінюється приблизно в 70 000 доларів США.

Відео дня

"Кощея" за допомогою зенітного дрона збили військовослужбовці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗС України. Їхнім відео поділився офіційний Telegram-канал угруповання військ "Північ".

Успішну операцію провела зенітна батарея "ПУГАЧ" 103 ОБр ТрО. "Виявили. Відпрацювали. Знищили", – написали наші захисники.

Що відомо про новий російський розвідувальний БпЛА

Росіяни вперше продемонстрували нову розробку свого військово-промислового комплексу на Харківському напрямку. ZALA Z-61 "Кощей" використовують, зокрема, окупанти із 46-го окремого батальйону розвідки 11-го армійського корпусу групи "Північ".

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"Новизна розробки не стала для нього гарантією безпеки в українському небі", – зауважили українські тероборонівці.

За даними розробника (російської компанії ZALA Aero), "Кощей" має металевий корпус, двигун у носовій частині, денні й нічні камери та запускається з катапульти, яку обслуговує одна людина. Дрон може сідати на поле й після заміни батареї знову підніматися в небо. Радіус – до 70 км, час польоту – до півтори години, передає Company Group Team.

Бортова система ZALA Z-61 здатна виявляти дрони-перехоплювачі, тож "Кощей" намагається від них ухилятися.

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