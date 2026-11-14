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Українські військові знищили одну з нових розробок російського ВПК "Кощей". Відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
3,3 т.
ZALA Z-61 Кощей
Захисники України ліквідували російського "Кощея". Ілюстративний колаж

Сили оборони України "вполювали" на фронті нову розробку держави-агресора РФ – БпЛА ZALA Z-61 "Кощей". Це розвідувальний безпілотник літакового типу, орієнтовна вартість якого оцінюється приблизно в 70 000 доларів США.

"Кощея" за допомогою зенітного дрона збили військовослужбовці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗС України. Їхнім відео поділився офіційний Telegram-канал угруповання військ "Північ".

Успішну операцію провела зенітна батарея "ПУГАЧ" 103 ОБр ТрО. "Виявили. Відпрацювали. Знищили", – написали наші захисники.

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Українські військові знищили одну з нових розробок російського ВПК ''Кощей''. Відео

Російський безпілотник ZALA Z-61 "Кощей". Джерело: Скриншот ролика

Українські військові знищили одну з нових розробок російського ВПК ''Кощей''. Відео

БпЛА ворога перед влучанням зенітного дрона ЗСУ. Джерело: Скриншот ролика

Що відомо про новий російський розвідувальний БпЛА

Росіяни вперше продемонстрували нову розробку свого військово-промислового комплексу на Харківському напрямку. ZALA Z-61 "Кощей" використовують, зокрема, окупанти із 46-го окремого батальйону розвідки 11-го армійського корпусу групи "Північ".

"Новизна розробки не стала для нього гарантією безпеки в українському небі", – зауважили українські тероборонівці.

За даними розробника (російської компанії ZALA Aero), "Кощей" має металевий корпус, двигун у носовій частині, денні й нічні камери та запускається з катапульти, яку обслуговує одна людина. Дрон може сідати на поле й після заміни батареї знову підніматися в небо. Радіус – до 70 км, час польоту – до півтори години, передає Company Group Team.

Бортова система ZALA Z-61 здатна виявляти дрони-перехоплювачі, тож "Кощей" намагається від них ухилятися.

Українські військові знищили одну з нових розробок російського ВПК ''Кощей''. Відео

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот Facebook-сторінки 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗС України

Як писав OBOZ.UA, раніше в мережі показали, як пілот винищувача Повітряних сил ЗСУ влучив ракетою в російський дрон-камікадзе "Герань-4" під час нічного перехоплення. 

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