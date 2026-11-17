Україна зможе отримати комплексний пакет озброєння для винищувачів Gripen за підтримки Швеції та Великої Британії. Відповідний лист про наміри щодо подальшої співпраці підписали в Брюсселі міністри оборони трьох країн.

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Про підписання документа повідомило Міністерство оборони України на офіційному Telegram-каналі. Домовленість стосується забезпечення озброєнням уже закуплених для України літаків Gripen. Постачання планують синхронізувати з надходженням винищувачів до Повітряних сил України.

Озброєння для Gripen

Як зазначили в Міноборони, йдеться не лише про ракети, а й про необхідні боєприпаси, обладнання та запасні частини. Україна розраховує отримувати все це одночасно з літаками, щоб після їхнього надходження можна було якомога швидше розпочати бойове застосування.

Окремий пріоритет – ракети Meteor. Вони мають посилити можливості української авіації у протидії російським літакам, зокрема тим, які використовують для запуску керованих авіабомб.

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив, що отримання повного комплексу озброєння разом із винищувачами має принципове значення для їхнього використання в бойових умовах.

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"Gripen стануть ще одним елементом, що посилить авіаційні спроможності України. Для нас важливо отримувати разом із літаками весь необхідний комплекс озброєння, щоб якомога швидше почати їх бойове застосування", – зазначив він.

Ракети Meteor

За словами Хмари, ключовим пріоритетом для України є саме ракети Meteor. Їх планують використовувати для знищення російських носіїв керованих авіабомб, а також для захисту прифронтових міст і позицій українських військових.

Міністр також подякував Швеції та Великій Британії за підтримку української оборони. Сторони працюватимуть над тим, щоб озброєння, обладнання та необхідні комплектуючі надходили синхронно з винищувачами.

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