Українські виробники зброї готові підписати експортні контракти на десятки мільйонів доларів, але є проблема – NAUDI

Українські виробники зброї вже мають іноземних замовників і готові укласти контракти на десятки мільйонів доларів. Однак для цього держава має врегулювати питання експорту, інакше партнери можуть відмовитися від попередніх домовленостей.

Відео дня

Головною перешкодою виробники називають 20% адміністративний збір, що може знизити конкурентоспроможність української зброї. Про це заявив заступник голови Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Висоцький.

Україна ризикує втратити мільйонні контракти на експорт зброї

Як розповів Висоцький, після оголошень про можливе відкриття експорту іноземні партнери активніше почали вести переговори з українськими виробниками. Деякі домовленості, за його словами, вже перебувають на фінальному етапі, і після отримання дозволу на постачання відповідні контракти на десятки мільйонів доларів можна буде укласти протягом трьох днів.

Але іноземні замовники не готові довго чекати. Тож якщо до кінця року угоди не підпишуть і постачання не розпочнуться, Україна ризикує втратити потенційних клієнтів. За оцінкою глави NAUDI, на відновлення переговорів і повернення втрачених позицій на міжнародних ринках може знадобитися від шести місяців до року.

"Серед перешкод для експорту він назвав двадцятивідсотковий адміністративний збір і порядок його сплати. За оцінкою Висоцького, додаткові двадцять відсотків до ціни можуть зробити українську зброю неконкурентною. Тоді держава не отримає очікуваних надходжень, оскільки самих продажів не буде", – наголосили в NAUDI.

РЕКЛАМА

Виробники зброї просять змінити правила експорту

Висоцький запропонував застосовувати різні умови експорту для традиційного озброєння та високотехнологічних розробок, зокрема безпілотних систем.

Унікальні технології можуть мати вищу ціну на міжнародному ринку, тоді як виробники звичайного озброєння змушені конкурувати з постачальниками аналогічної продукції. За таких умов додатковий збір у розмірі 20% може зробити їхні пропозиції надто дорогими та призвести до втрати контрактів.

Головні історії дня

За словами Висоцького, Міністерство оборони та РНБО вже підготували пропозиції щодо запуску експорту зброї.

Тепер виробники сподіваються, що під час засідання Ставки врахують їхні фінансові розрахунки та переглянуть механізм сплати збору. Це дало б українським компаніям змогу вийти на зовнішні ринки, а державі – отримувати додаткові кошти до бюджету.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський заявив, що головним експортним продуктом України може стати не окремий зразок зброї, а перевірена війною модель його застосування.

Як писав OBOZ.UA, Україні вже шість оборонних компаній виробляють мініатюрні турбореактивні двигуни для дронів на серійному рівні. Ще 11 стартапів займаються відповідними розробками, і також потенційно можуть у найближчому майбутньому перейти до виробництва.