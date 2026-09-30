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Український дрон-перехоплювач P1-SUN збив російський реактивний дрон "Герань-5". Відео

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read3 хв
icon 2,2 т.
Український дрон-перехоплювач P1-SUN збив російський реактивний дрон "Герань-5". Відео
Український дрон-перехоплювач P1-SUN JetKiller знищив "Герань-5"
Джерело: Колаж OBOZ.UA/Скриншот/X/wilendhornets

Український дрон-перехоплювач P1-SUN JetKiller виробництва SkyFall знищив російський реактивний безпілотник "Герань-5". Ціль уразили оператори безпілотних систем Lasar’s Group Національної гвардії України.

Про це повідомляє Мілітарний. Під час бойової роботи екіпаж також застосував розроблену виробником систему віддаленого керування, яка дає змогу оператору управляти перехоплювачем через інтернет, перебуваючи на значній відстані від місця його запуску.

Можливості P1-SUN

Систему дистанційного керування SkyFall раніше інтегрували в перехоплювачі сімейства P1-SUN. У червні 2026 року на виставці Eurosatory компанія представила P1-SUN Long з інтегрованим ШІ-модулем, який також отримав можливість дистанційного керування з будь-якої точки за наявності стабільного інтернет-з'єднання.

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Перехоплювач P1-SUN JetKiller представили у липні 2026 року на авіасалоні у Фарнборо. Він здатний розганятися до 370 км/год, має дальність польоту до 30 км, може працювати на висоті до 9 км і перебувати в повітрі до 15 хвилин. Маса бойової частини становить 500 грамів.

Український дрон-перехоплювач P1-SUN збив російський реактивний дрон ''Герань-5''. Відео

Збиття "Герань-5"

Джерело: Скриншот

Безпілотник може оснащуватися денною або нічною камерою, а також ШІ-модулем для автоматичного виявлення, супроводу та захоплення цілі. Система наведення самостійно виявляє, супроводжує та захоплює ціль на відстані до одного кілометра.

Водночас ворог оновлює свою техніку: у вересні росіяни почали використовувати нову модифікацію "Герань-5", обладнану оптичною системою автономного наведення та переробленим корпусом.

Український дрон-перехоплювач P1-SUN збив російський реактивний дрон ''Герань-5''. Відео

"Герань-5"

Джерело: РосЗМІ

За даними ГУР МО, "Герань-5" має довжину близько 6,5 метра та розмах крила 3,2 метра. Максимальна злітна маса безпілотника становить до 850 кг, бойова частина важить близько 90 кг. Заявлена крейсерська швидкість – 450–600 км/год, а дальність польоту оцінюється приблизно у 950 км.

У вересні Сили оборони вже кілька разів знищували такі апарати різними українськими системами. Наприклад, 28 вересня розрахунок 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку збив "Герань-5", коли той летів зі швидкістю близько 425 км/год

Український дрон-перехоплювач P1-SUN збив російський реактивний дрон ''Герань-5''. Відео

Збиття "Герань-5"

Джерело: Скриншот

Які дрони виробляє SkyFall

Окрім засобів протиповітряного перехоплення, SkyFall випускає й інші популярні системи – зокрема, важкі ударні БПЛА Vampire та FPV-дрони Shrike. Понад 270 одиниць Vampire передали на фронт ще у серпні 2023 року в межах ініціативи "Армія дронів".

Окремим напрямком роботи компанії стали спеціалізовані дрони-перехоплювачі сімейства P1-SUN. Про їхнє застосування проти реактивних цілей стало відомо наприкінці 2025 року, коли P1-SUN знищив російський реактивний Shahed.

У травні 2026 року P1-SUN вперше збили російські "Гербери", які несли FPV-дрони.

Український дрон-перехоплювач P1-SUN збив російський реактивний дрон ''Герань-5''. Відео

Дрон-перехоплювач P1-SUN

Джерело: Wikipedia

Нагадаємо, 20 вересня Сергій "Флеш" Бескрестнов показав кадри знищення російської "Герані-5" українським дроном-перехоплювачем. Він зазначив, що запасу швидкості нового перехоплювача достатньо для ураження різних цілей.

Як писав OBOZ.UA, 21 вересня новий україно-німецький перехоплювач SPYS успішно уразив російський реактивний безпілотник "Герань-5". Відео бойової роботи опублікували у мережі.

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