Український льотчик ювелірно знищив російську ''Герань'': відео точного удару

Росія все частіше атакує Україгну реактивними ударними дронами типу "Герань". Через велику швидкість ці цілі силам ППО складніше збити, для захисту від них у повітря злітає, зокрема, авіація.

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У Повітряних силах ЗСКУ показали збиття однієї з ворожих "Гераней". Її збив пілот бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" на псевдо Denfix.

Український пілот збив ворожу "Герань"

У ПС репостнули опубліковане ПК "Захід" відео бойової роботи пілота бригади тактичної авації Denfix. Воно було зняте з літака.

На кадрах видно, як український літак наздоганяє ворожий дрон і завдає по ньому удару.

Удар виявився влучним: ціль знищено у повітрі.

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Це ж відео у своєму Іnstagram публікував і сам Denfix.

"Прокидаємось, працюємо, йдемо далі", – підписав кадри він.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія навчає Китай застосовувати реактивні дрони, які атакують Україну.

Також РФ адаптує реактивні дрони до зимової кампанії терору.