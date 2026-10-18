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Український льотчик ювелірно знищив російську "Герань": відео точного удару

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 2,7 т.
Український льотчик ювелірно знищив російську "Герань": відео точного удару
Український пілот Denfix

Росія все частіше атакує Україгну реактивними ударними дронами типу "Герань". Через велику швидкість ці цілі силам ППО складніше збити, для захисту від них у повітря злітає, зокрема, авіація.

У Повітряних силах ЗСКУ показали збиття однієї з ворожих "Гераней". Її збив пілот бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" на псевдо Denfix.

Український пілот збив ворожу "Герань"

У ПС репостнули опубліковане ПК "Захід" відео бойової роботи пілота бригади тактичної авації Denfix. Воно було зняте з літака.

Український льотчик ювелірно знищив російську ''Герань'': відео точного удару

Пілот Denfix. Джерело: ПС ЗСУ

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На кадрах видно, як український літак наздоганяє ворожий дрон і завдає по ньому удару.

Удар виявився влучним: ціль знищено у повітрі.

Український льотчик ювелірно знищив російську ''Герань'': відео точного удару

Кадр з відео

Український льотчик ювелірно знищив російську ''Герань'': відео точного удару

Кадр з відео

Український льотчик ювелірно знищив російську ''Герань'': відео точного удару

Кадр з відео

Український льотчик ювелірно знищив російську ''Герань'': відео точного удару

Кадр з відео

Це ж відео у своєму Іnstagram публікував і сам Denfix.

"Прокидаємось, працюємо, йдемо далі", – підписав кадри він.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія навчає Китай застосовувати реактивні дрони, які атакують Україну. 

Також РФ адаптує реактивні дрони до зимової кампанії терору.

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