Український льотчик ювелірно знищив російську "Герань": відео точного удару
Росія все частіше атакує Україгну реактивними ударними дронами типу "Герань". Через велику швидкість ці цілі силам ППО складніше збити, для захисту від них у повітря злітає, зокрема, авіація.
У Повітряних силах ЗСКУ показали збиття однієї з ворожих "Гераней". Її збив пілот бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" на псевдо Denfix.
Український пілот збив ворожу "Герань"
У ПС репостнули опубліковане ПК "Захід" відео бойової роботи пілота бригади тактичної авації Denfix. Воно було зняте з літака.
На кадрах видно, як український літак наздоганяє ворожий дрон і завдає по ньому удару.
Удар виявився влучним: ціль знищено у повітрі.
Це ж відео у своєму Іnstagram публікував і сам Denfix.
"Прокидаємось, працюємо, йдемо далі", – підписав кадри він.
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія навчає Китай застосовувати реактивні дрони, які атакують Україну.
Також РФ адаптує реактивні дрони до зимової кампанії терору.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!