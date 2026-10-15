Український льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відео

Під час нещодавньої російської атаки на західному напрямку український льотчик-винищувач із позивним West збив реактивний безпілотник "Герань-4". На його рахунку – десятки знищених цілей у небі та на землі.

Відео дня

Відео перехоплення опублікувало у Facebook Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ. На кадрах видно, як льотчик бригади тактичної авіації уражає російський дрон.

West уже збивав російські дрони

У травні цього року пілот за один тиждень збив п'ять російських ударних безпілотників, не припустившись жодного промаху. На той момент на його рахунку вже були десятки уражених повітряних і наземних цілей.

West також завдає ударів по наземних об'єктах противника. Зокрема, раніше він атакував російські позиції, знищував склад боєприпасів та особовий склад окупантів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські реактивні безпілотники "Герань-4" можуть розвивати швидкість до 500 км/год, підійматися на висоту до 8 км і долати понад 700 км. Вони оснащені камерами з денним, нічним та інфрачервоним каналами, а також системою онлайн-керування, яка дає змогу операторам керувати дроном у режимі реального часу. Крім того, безпілотники мають Mesh-модем, SIM-картки для підтримання зв'язку та 16-канальну антену, що ускладнює придушення сигналу засобами радіоелектронної боротьби.