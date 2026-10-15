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Український льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 9,1 т.
Український льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відео
Пілот збив російський реактивний дрон "Герань-4". Джерело: Скриншот

Під час нещодавньої російської атаки на західному напрямку український льотчик-винищувач із позивним West збив реактивний безпілотник "Герань-4". На його рахунку – десятки знищених цілей у небі та на землі.

Відео перехоплення опублікувало у Facebook Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ. На кадрах видно, як льотчик бригади тактичної авіації уражає російський дрон.

West уже збивав російські дрони

У травні цього року пілот за один тиждень збив п'ять російських ударних безпілотників, не припустившись жодного промаху. На той момент на його рахунку вже були десятки уражених повітряних і наземних цілей.

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West також завдає ударів по наземних об'єктах противника. Зокрема, раніше він атакував російські позиції, знищував склад боєприпасів та особовий склад окупантів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські реактивні безпілотники "Герань-4" можуть розвивати швидкість до 500 км/год, підійматися на висоту до 8 км і долати понад 700 км. Вони оснащені камерами з денним, нічним та інфрачервоним каналами, а також системою онлайн-керування, яка дає змогу операторам керувати дроном у режимі реального часу. Крім того, безпілотники мають Mesh-модем, SIM-картки для підтримання зв'язку та 16-канальну антену, що ускладнює придушення сигналу засобами радіоелектронної боротьби.

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