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Україну в листопаді може атакувати в 12 разів більше реактивних дронів, ніж у серпні: Корецький вказав на загрозу

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
2,0 т.
Україну в листопаді може атакувати в 12 разів більше реактивних дронів, ніж у серпні: Корецький вказав на загрозу
Ілюстративне фото. "Шахед". Джерело: Ілюстраційне фото ГУР

У листопаді Росія може застосувати проти України 6,5 тисячі реактивних дронів типу "Шахед". Це приблизно в 12 разів більше, ніж у серпні.

Таку оцінку прем'єр-міністр України Сергій Корецький навів в інтерв'ю Радіо Свобода у Брюсселі.Він наголосив, що, крім реактивних БПЛА, Росія продовжує використовувати керовані авіабомби, ракети та FPV-дрони.

"Для розуміння: в серпні було 530, якщо я не помиляюсь, реактивних "Шахедів" із Росії, в листопаді буде шість з половиною тисяч. А ще додайте туди керовані авіабомби, а ще додайте регулярні атаки ракетами. А ще додайте FPV-дрони десятками тисяч – на оптоволокні", – зазначив глава уряду.

Корецький пояснив, що уряд планує захищати об'єкти, які можливо вберегти від російських ударів, а пошкоджені – якомога швидше відновлювати.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська обирають окремі регіони України основними цілями та протягом кількох діб зосереджують удари по їхній енергетичній інфраструктурі. За даними президента Володимира Зеленського, від початку вересня найбільше влучань зафіксували на Дніпропетровщині – 131, на Київщині – 125, а на Житомирщині та Сумщині – понад сотню в кожній області.

Глава держави також розповідав про відновлення електропостачання на Запоріжжі та Дніпропетровщині після російських атак. Роботу ремонтних бригад ускладнювали повітряні тривоги та нові обстріли.

Окремою проблемою для української протиповітряної оборони стали обмеження швидкості для безпілотників, оснащених системою Starshield. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські війська скористалися цими обмеженнями, щоб атакувати українські електропідстанції в ніч проти 15 листопада.

В ISW пояснили, що українські реактивні дрони-перехоплювачі втрачають зв'язок з операторами, коли розвивають швидкість понад 161 км/год. Водночас російські реактивні "Шахеди" летять значно швидше, тому українським силам складніше їх перехоплювати. Це збільшує навантаження на інші засоби протиповітряної оборони, зокрема винищувачі, автоматизовані та керовані кулеметні установки й переносні зенітно-ракетні комплекси.

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