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Унаслідок удару РФ по вокзалу в Дніпрі загинули п’ятеро залізничників: названо імена

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
1,5 т.
Унаслідок удару РФ по вокзалу в Дніпрі загинули п’ятеро залізничників: названо імена
Росія вдарила по залізничному вокзалу у Дніпрі. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Російська атака на залізничний вокзал у Дніпрі 29 жовтня забрала життя п’ятьох працівників залізниці. Серед загиблих – провідниці пасажирських вагонів, адміністраторка дитячого простору та працівники, які допомагали пасажирам і забезпечували роботу залізничного сполучення.

Імена загиблих оприлюднили на сторінці місцевого видання "Наше Місто Дніпро" у Facebook. Інформація про загиблих також опублікована на сайті "меморіалу пам’яті Укрзалізниці".

Унаслідок російського удару загинули п’ятеро залізничників, які виконували різні обов’язки – від допомоги пасажирам до роботи з дітьми та обслуговування поїздів.

Серед загиблих – Євгеній Кривко, який працював так званим "янголом" на вокзалі. Так називають працівників, які зустрічають пасажирів, допомагають їм зорієнтуватися на вокзалі та супроводжують людей, які потребують особливої уваги.

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Унаслідок удару РФ по вокзалу в Дніпрі загинули п’ятеро залізничників: названо імена

Євгеній Кривко. Джерело: Меморіал памʼяті "Укрзалізниця".

Також загинули дві провідниці пасажирських вагонів – Вікторія Носікова та Катерина Борисова.

Вікторія Носікова.Джерело: Меморіал памʼяті ''Укрзалізниця''.

Ще однією жертвою російської атаки стала Яна Шпакова, яка працювала адміністраторкою дитячого простору на вокзалі.

П’ятим загиблим був Руслан Діль – працівник Синельниківського моторвагонного депо.

Унаслідок удару РФ по вокзалу в Дніпрі загинули п’ятеро залізничників: названо імена

Руслан Діль. Джерело: Меморіал памʼяті "Укрзалізниця".

У день російської атаки Руслан Діль повертався із заходу України. У Дніпрі він мав пересісти на електричку до Запоріжжя, звідки планував дістатися рідного Синельникового. Однак чоловік так і не доїхав додому.

У меморіалі пам’яті "Укрзалізниці" вшанували загиблих залізничників. Їхнім рідним, близьким і колегам висловили співчуття.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що29 жовтня, російські війська атакували залізничний вокзал у Дніпрі та житлові квартали інших українських міст. Унаслідок ударів загинули й дістали поранення мирні жителі, серед них – діти.

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