Унаслідок удару РФ по вокзалу в Дніпрі загинули п’ятеро залізничників: названо імена

Російська атака на залізничний вокзал у Дніпрі 29 жовтня забрала життя п’ятьох працівників залізниці. Серед загиблих – провідниці пасажирських вагонів, адміністраторка дитячого простору та працівники, які допомагали пасажирам і забезпечували роботу залізничного сполучення.

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Імена загиблих оприлюднили на сторінці місцевого видання "Наше Місто Дніпро" у Facebook. Інформація про загиблих також опублікована на сайті "меморіалу пам’яті Укрзалізниці".

Унаслідок російського удару загинули п’ятеро залізничників, які виконували різні обов’язки – від допомоги пасажирам до роботи з дітьми та обслуговування поїздів.

Серед загиблих – Євгеній Кривко, який працював так званим "янголом" на вокзалі. Так називають працівників, які зустрічають пасажирів, допомагають їм зорієнтуватися на вокзалі та супроводжують людей, які потребують особливої уваги.

Також загинули дві провідниці пасажирських вагонів – Вікторія Носікова та Катерина Борисова.



Вікторія Носікова. Джерело: Меморіал памʼяті ''Укрзалізниця''.

Ще однією жертвою російської атаки стала Яна Шпакова, яка працювала адміністраторкою дитячого простору на вокзалі.

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П’ятим загиблим був Руслан Діль – працівник Синельниківського моторвагонного депо.

У день російської атаки Руслан Діль повертався із заходу України. У Дніпрі він мав пересісти на електричку до Запоріжжя, звідки планував дістатися рідного Синельникового. Однак чоловік так і не доїхав додому.

У меморіалі пам’яті "Укрзалізниці" вшанували загиблих залізничників. Їхнім рідним, близьким і колегам висловили співчуття.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що29 жовтня, російські війська атакували залізничний вокзал у Дніпрі та житлові квартали інших українських міст. Унаслідок ударів загинули й дістали поранення мирні жителі, серед них – діти.