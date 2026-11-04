Уражено 47 складів, десятки пунктів управління і не тільки: у Міноборони розкрили дані про результати middle strike у жовтні

Сили оборони України протягом жовтня 2026 року продовжували системно завдавати ударів по військових об'єктах російської армії засобами middle strike. За оприлюдненими даними, лише за минулий місяць захисники уразили десятки складів, пунктів управління, об'єктів протиповітряної оборони та інфраструктури ударних безпілотників противника.

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Про результати українських ударів повідомило Міністерство оборони України. У відомстві також розповіли, які саме військові об’єкти російської армії були цілями Сил оборони та якого масштабу вдалося досягти ураженням.

Яких результатів middle strike досягли у жовтні

За опублікованими даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом жовтня Сили оборони уразили:

19 засобів ППО, РЕБ і радіолокаційних станцій (РЛС);

20 об'єктів інфраструктури ударних безпілотників;

27 пунктів управління та командно-спостережних пунктів;

47 складів боєприпасів, пального й матеріально-технічних засобів.

Крім того, українські військові завдали восьми ударів по ремонтних об'єктах і 36 – по місцях зосередження живої сили російських військ.

Ураження інфраструктури російських ударних БпЛА

Упродовж жовтня Сили оборони атакували склади безпілотників у Бердянську, Сіверськодонецьку та Свердловому. Також підтверджено пошкодження чотирьох сховищ БпЛА в районі Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму.

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28 жовтня в районі Навлі Брянської області РФ уражено три об’єкти інфраструктури ударних безпілотників: склад дронів "Герань", дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.

Такі удари спрямовані на зменшення можливостей російської армії накопичувати та запускати ударні безпілотники для атак по Україні, зокрема її цивільній інфраструктурі.

Послаблення російської протиповітряної оборони

Серед уражених у жовтні цілей – три зенітні комплекси: "Бук-М3" у Запорізькій області, "Панцир-С1" у Краснодарському краї та "Тор-2М" у Курській області РФ. Крім того, під удари потрапили десять радіолокаційних станцій і шість станцій радіоелектронної боротьби в Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії.

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У Міноборони зазначили, що ураження цих засобів послаблює протиповітряну оборону противника та розширює можливості Сил оборони застосовувати безпілотні системи.

Ураження пунктів управління та зв'язку окупантів

Серед цілей українських військових були пункти управління та командно-спостережні пункти російських підрозділів у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях, а також на території РФ.

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Окремо уражено вузли зв'язку й телекомунікаційну інфраструктуру, зокрема в районах Донецька та Мелітополя. Також під удар потрапили дві телекомунікаційні вежі в Криму.

Це має ускладнити обмін інформацією, координацію підрозділів і управління російськими військами на полі бою.

Порушення логістики та постачання російської армії

Упродовж місяця Сили оборони уражали склади боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях, а також у Криму.

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Ще однією ціллю став залізничний міст через річку Унеча в Брянській області РФ. Його ураження має ускладнити постачання російськими військами боєприпасів, пального та техніки.

Ураження складів і транспортної інфраструктури спрямоване на скорочення запасів противника та ускладнення забезпечення його підрозділів на фронті.

Удари по ремонтних базах, техніці та особовому складу

У жовтні під удари потрапили ремонтні об’єкти російської армії в Донецькій, Луганській і Херсонській областях, а також на території РФ. Серед них – база ремонту пускових установок і транспортно-заряджальних машин комплексу "Іскандер-М" у Курській області та база ремонту автомобільної техніки й броньованих машин угруповання військ "Юг" у районі Суходільська.

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Крім того, уражено два райони зосередження озброєння та військової техніки, а також 36 місць зосередження живої сили противника. Серед цілей були військовослужбовці підрозділу безпілотних систем "Рубікон" у Запорізькій області.

Такі удари мають зменшувати ресурси російської армії, ускладнювати ремонт пошкодженої техніки та її повернення до бойових підрозділів.

Нагадаємо, у 2026 році Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України законтрактувала понад на 300% більше безпілотників, ніж за попередній рік. Міністр оборони Євгеній Хмара пояснив, що дрони middle strike використовують для знищення екіпажів ворожих БпЛА, логістики та пунктів управління російської армії.

Як писав OBOZ.UA, 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня Сили оборони України завдали ударів по об’єктах інфраструктури російських ударних безпілотників у Брянській області РФ. У районі населеного пункту Нявля було уражено склад дронів "Герань", дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.