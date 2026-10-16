Уражено дві РЛС, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі ворога: подробиці Генштабу ЗСУ
15 жовтня та в ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів окупантів. Зокрема, уражено дві радіолокаційні станції загарбників, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Що відомо
Українські військові продовжують завдавати ворогу втрат, знищуючи військові цілі.
Так, цього разу у Брянській області РФ уражено дві радіолокаційні станції: у районах Озарьонного та Трубчевська.
Крім того, у районі Новозибкова Брянської області уражено станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.
На території тимчасово окупованого Криму, в районі Оленівки, уражено дві телекомунікаційні вежі з антенним обладнанням.
"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває. Далі буде!" – зазначили в Генштабі.
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