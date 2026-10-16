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Уражено дві РЛС, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі ворога: подробиці Генштабу ЗСУ

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
icon 36
Уражено дві РЛС, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі ворога: подробиці Генштабу ЗСУ
Уражено дві РЛС, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі ворога: подробиці Генштабу ЗСУ

15 жовтня та в ніч на 16 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів окупантів. Зокрема, уражено дві радіолокаційні станції загарбників, станцію РЕБ та телекомунікаційні вежі противника.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо

Українські військові продовжують завдавати ворогу втрат, знищуючи військові цілі.

Так, цього разу у Брянській області РФ уражено дві радіолокаційні станції: у районах Озарьонного та Трубчевська.

Крім того, у районі Новозибкова Брянської області уражено станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

На території тимчасово окупованого Криму, в районі Оленівки, уражено дві телекомунікаційні вежі з антенним обладнанням.

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