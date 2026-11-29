У ніч на 29 листопада 2026 року оператори далекобійних дронів Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по одному з важливих підприємств ВПК держави-агресора Росії. Ціллю атаки став завод "КуйбишевАзот", розташований у місті Тольятті Самарської області.

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На території підприємства зафіксовано численні вибухи та пожежу. Про це повідомили у ГУР МО України.

Результати операції

В українській розвідці заявили, що уражений російський військовий об’єкт – одне з найбільших підприємств хімічної промисловості агресора, яке виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високо’вязкі поліаміди для ракетної галузі.

Також у мережі повідомляли, що у промисловій зоні Тольятті внаслідок атаки, за попередніми даними, спалахнула пожежа на підприємстві "Тольяттикаучук", яке задіяне у виробництві компонентів ракетного палива.

Підприємство вже неодноразово зазнавало атак. Останній підтверджений удар стався 24 жовтня 2026 року. Тоді, за даними Генштабу, було пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки з виробництва бутадієн-стирольного каучуку та установку ректифікації.

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Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Сили оборони України атакували елітний російський підрозділ БпЛА "Рубікон", який облаштувався в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Як повідомляв OBOZ.UA, за оцінками ISW, українські далекобійні удари дедалі більше підривають здатність РФ забезпечувати внутрішні потреби в пальному. Бензин росіяни можуть купити не всюди: у низці регіонів і великих міст спостерігається його дефіцит, на АЗС запроваджують обмеження.