Уражено п'ять із восьми приміщень: розкрито наслідки удару України по дата-центру ''Яндекса'' у Владимирі

Аналітики розкрили наслідки удару Сил оборони України по дата-центрах російської компанії "Яндекс" у місті Владимир 11 жовтня. У результаті операції пошкоджень зазнали п’ять приміщень, три з яких імовірно мають критичні руйнування.

Відео дня

Під удар також потрапив один з суперкомп’ютерів "Яндекса". Про це повідомили у Telegram-каналі Exilenova+.

Наслідки української операції

Як зазначили аналітики, на оприлюдненому супутниковому знімку помітні пошкодження п’яти з восьми приміщень дата-центру. Три з них, імовірно, зазнали критичних руйнувань.

Серед уражених об’єктів і суперкомп’ютер "Галушкін". Він один із найпотужніших у компанії "Яндекс". Його використовували для навчання та роботи флагманської мовної моделі штучного інтелекту YandexGPT, а також для підтримки голосового асистента "Аліса".

Що передувало

У ніч проти 11 жовтня Сили оборони України завдали удару по дата-центру російської компанії "Яндекс" у Владимирі. Це вже третій об’єкт компанії, який опинився під атакою.

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Після влучань на території спалахнула масштабна пожежа, а місто огорнув дим. Роботу дата-центру було зупинено, а понад 80 сервісів "Яндекса" стали недоступними. Потужність об’єкта становить 50 МВт, він розрахований на розміщення 2880 IT-стійок.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, 8 жовтня дрони вперше атакували дата-центри російського "Яндекса" у Рязанській області. Тоді масово вийшли з ладу сайти кремлівських пропагандистів. Наступного дня надійшла інформація про дата-центр у Калузі: він зазнав пошкоджень.