Уряд змінив правила роботи приватної ППО: бізнесу дозволили збивати дрони над чужими заводами та складами

Кабінет Міністрів України розширив можливості підприємств, які беруть участь в експериментальному проєкті приватної протиповітряної оборони. Це дозволить бізнесу не лише захищати власні виробничі потужності, а й допомагати прикривати об'єкти інших підприємств.

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Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні за ініціативи Міністерства оборони України. Це має посилити захист критичної інфраструктури на тлі російських повітряних атак.

Рішення передбачає оновлення правил участі підприємств у проєкті, розширення можливостей використання засобів ППО та зниження мінімального віку учасників таких груп. Водночас приватна протиповітряна оборона, як і раніше, працюватиме під контролем військового командування.

Захист підприємств

У відомстві зазначили, що рішення покликане зміцнити спроможності української ППО та дати змогу підприємствам ефективніше захищати свої об'єкти.

Одне з головних нововведень – можливість для підприємств, які вже долучилися до проєкту, захищати не тільки власні території. Тепер вони зможуть брати під захист заводи, склади та інші об'єкти інших компаній на підставі відповідних договорів.

Також уряд передбачив можливість передавати засоби протиповітряної оборони в користування між уповноваженими підприємствами. Для цього знадобиться спільне рішення з командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Уряд також розширив перелік підприємств, які можуть долучитися до експериментального проєкту. Серед нових критеріїв – статус резидента Defence City та/або визначення Міністерством оборони компанії критично важливою.

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Ще одна зміна стосується складу груп приватної ППО. Тепер у них дозволено використовувати пілотовані повітряні судна.

Окремо врегулювали застосування дронів-перехоплювачів. Зокрема, підприємствам дозволили використовувати бойові частини та електродетонатори.

Крім того, уряд знизив мінімальний вік учасників груп протиповітряної оборони підприємств із 21 до 18 років.

Як працює проєкт

Проєкт приватної ППО реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1506.

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Він дає підприємствам можливість додатково захищати працівників, виробничі потужності та об'єкти енергетики, які регулярно стають цілями російських атак безпілотників.

При цьому приватні групи не діють самостійно. Їхня робота відбувається під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони Збройних сил України.

Як повідомляв OBOZ.UA, групи приватної ППО розпочали бойову роботу навесні 2026 року. Станом на середину жовтня до експериментального проєкту долучилися майже 100 підприємств. Ці групи вже знищили понад 60 повітряних цілей. Серед них – ударні безпілотники типу Shahed та розвідувальні дрони Zala.