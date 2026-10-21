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"Усе своє життя присвятила дітям": з'явились подробиці про жінку, яка загинула під завалами внаслідок удару РФ по Слов'янську. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
783
"Усе своє життя присвятила дітям": з'явились подробиці про жінку, яка загинула під завалами внаслідок удару РФ по Слов'янську. Фото
Жінка допомагала людям, які опинилися у скрутних обставинах

Унаслідок російського обстрілу Слов’янська загинула Ольга Білецька, дружина доцента Донбаського державного педагогічного університету Олексія Білецького. Жінка присвятила життя роботі з дітьми та допомозі людям, які опинилися у складних обставинах.

До повномасштабного вторгнення вона працювала вчителькою, а з 2023 року займалася волонтерством. Про загибель Ольги Білецької повідомили ректорат і колектив Донбаського державного педагогічного університету, зокрема факультет професійно-педагогічної освіти.

Чим займалася Ольга Білецька

Жінка загинула під завалами будинку внаслідок російського обстрілу. До повномасштабного вторгнення Ольга Білецька працювала вчителькою циклу мистецтв у Миколаївській школі-інтернаті.

У 2023 році вона стала волонтеркою та співпрацювала з організаціями "Янголи Спасіння", ADRA Ukraine і ГО "СпівДія". Жінка допомагала людям, які опинилися у скрутних обставинах, і до останнього залишалася там, де була потрібна її підтримка.

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З 2025 року Ольга Білецька працювала асистенткою вихователя в дитячому садку, де опікувалася дітьми з особливими освітніми потребами.

Чоловік згадав Ольгу Білецьку теплими словами

Олексій Білецький згадав дружину як людину, яка дарувала тепло іншим.

"Була світлою і теплою людиною. Була сонечком, що ділилася своїм теплом", – сказав він.

У факультеті професійно-педагогічної освіти висловили співчуття колезі, рідним і близьким загиблої та зазначили, що розділяють їхній біль через непоправну втрату.

"Світла пам’ять Ользі Станіславівні… Щирі співчуття нашому колезі та всім, хто разом з нами переживає цей біль втрати!" – йдеться в повідомленні університету.

''Усе своє життя присвятила дітям'': з'явились подробиці про жінку, яка загинула під завалами внаслідок удару РФ по Слов'янську. Фото

Ольга Білецька. Джерело: факультет професійно-педагогічної освіти

''Усе своє життя присвятила дітям'': з'явились подробиці про жінку, яка загинула під завалами внаслідок удару РФ по Слов'янську. Фото

Допис. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, російська окупаційна армія продовжує тероризувати прифронтові населені пункти Донецької області. У Слов’янську окупанти вкотре атакували житлові будинки. Лише за одну добу росіяни вбили в місті 6 осіб.

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