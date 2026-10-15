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В Одесі російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку: перші подробиці. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
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В Одесі російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку: перші подробиці. Фото
Наслідки обстрілу. Джерело: Одеська ОВА.

У ніч проти 15 жовтня російські війська атакували Одесу, влучивши безпілотником у житлову багатоповерхівку. Унаслідок удару в будинку пошкоджено фасад, вибито вікна та двері.

На місці влучання працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки. Про це повідомив голова Одеській обласній військовій адміністрації Олег Кіпер.

В Одесі російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку: перші подробиці. Фото

Обстріл Одеси. Джерело: Одеська ОВА.

Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

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В Одесі російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку: перші подробиці. Фото

Обстріл Одеси. Джерело: Одеська ОВА.

6 жовтня, російські війська завдали серії ударів по автодорозі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено вантажні та легкові автомобілі, попередньо відомо про п’ятьох постраждалих.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 10 жовтня російські окупаційні війська двічі атакували Одесу реактивними дронами. Ціллю ворога стала адміністративна будівля, а пізніше – двоповерховий житловий будинок.Попередньо інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

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