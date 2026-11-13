В Одесі внаслідок атаки РФ загинули дві людини, є постраждалі

Вранці 13 листопада російські війська завдали ударів по Одесі. В одному з районів ворогові вдалося вбити двох людей і поранити ще п'ятьох, там горіли автівки.

Відео дня

В іншому районі пошкоджено приватний житловий будинок. Про наслідки терору розповіли начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та керівник Одеської облсної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про ранкові удари РФ по Одесі

Ще о 7 годині ранку Лисак писав, що ніч в Одесі минула без ворожих обстрілів – а вже о 07:33 звітував про наслідки ранкового удару військ РФ.

"Ворог атакував Одесу. Пошкоджено приватний житловий будинок. Інформація щодо інших наслідків уточнюється", – написав посадовець.

Невдовзі стало відомо, що внаслідок ворожої атаки в іншому районі міста загинула одна людина.

"Також є постраждалі. Пошкоджені автівки. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки", – зазначив Лисак.

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, поранено п'ятьох людей. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

"Пошкоджено приватні житлові будинки та легкові автомобілі. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби", – додав він.

РЕКЛАМА

О 08:41 Кіпер повідомив, що кількість загиблих зросла до двох осіб. Госпіталізовно на ту годину так само було п'ятьох.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, росіяни вранці 13 листопада завдали ударів по приватному сектору міста Запоріжжя. Загинув 17-річний хлопець.

Чотирьох людей рятувальники відшукали під завалами, серед них – дитина.