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В окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів: під ударом був оператор зв'язку. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
2,3 т.
В окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів: під ударом був оператор зв'язку. Відео
Удару завдали по оператору зв’язку «Фенікс». Джерело: https://t.me/exilenova_plus

В окупованому Донецьку 3 листопада пролунала серія вибухів. Під ударом опинився оператор мобільного зв’язку "Фенікс", який використовує обладнання, незаконно привласнене у "Київстару" після окупації міста.

За попередньою інформацією, зафіксували щонайменше три влучання. Про це повідомляють Telegram-канали.

Що відомо про вибухи в Донецьку 3 листопада

За наявною інформацією, удару завдали по оператору зв’язку "Фенікс". Зазначається, що він використовує обладнання, яке після окупації Донецька було незаконно привласнене у компанії "Київстар".

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Повідомляють щонайменше про три влучання. Після вибухів у місті виникли перебої з мобільним зв’язком.

У Донецьку тривають атаки на телекомунікаційну інфраструктуру

Атака на "Фенікс" стала черговим епізодом серії ударів по телекомунікаційній інфраструктурі, яку використовують окупанти.

У повідомленні зазначають, що окупаційний зв’язок у Донецьку переживає складний період.

В окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів: під ударом був оператор зв'язку. Відео

Джерело: https://t.me/exilenova_plus

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 29 жовтня в окупованому Луганську пролунала серія потужних вибухів. Після атаки БПЛА в місті почалася масштабна пожежа в Центральному районі. Також на тлі атаки фіксували перебої з інтернетом.

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