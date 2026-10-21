В окупованому Луганську прогриміли десятки вибухів: під ударом – зв’язок і ІТ-інфраструктура. Фото

Уночі 21 жовтня у тимчасово окупованому Росією Луганську пролунали десятки вибухів. Під ударом опинилася будівля "Укртелекому", де після 2014 року розмістився створений загарбниками оператор зв'язку "Лугаком", а також ІТ-інфраструктура.

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Спалахнула потужна пожежа. Кадр з місця атаки опублікував Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо

Гучною видалася ніч проти 21 жовтня для жителів окупованого Луганська: за повідомленнями місцевих, там пролунали десятки вибухів.

Як повідомляє Exilenova+, Сили оборони завдали удару по будівлі, де до окупації розташовувався "Укртелеком".

"Атака на будівлю "Лугаком", Центр телекомунікаційних послуг та Центр інформаційних технологій і технічного забезпечення. "Лугаком" забезпечує послуги мобільного зв’язку, доступу до інтернету та передачі даних на окупованій Луганщині", – наголосили в Exilenova+.

Там додали, що нічні удари по Луганську, схоже, є частиною ширшої кампанії.

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"Вчора подібний удар ви вже бачили в окупованому Донецьку, де ударники атакували будівлю, з адресою якої пов’язані десятки організацій, зокрема оператори зв’язку та інтернет-провайдери", – зазначили у каналі.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше журналісти провели розслідування – і підтвердило ліквідацію 20 офіцерів РФ у Донецьку внаслідок удару ЗСУ. Це стало найбільшою з відомих втратою у "верхівці" штабів за одну атаку. Усі ліквідовані російські офіцери відомі поіменно.

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