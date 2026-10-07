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В Олександрії внаслідок атаки РФ загинуло двоє людей, є поранені

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 1,8 т.
В Олександрії внаслідок атаки РФ загинуло двоє людей, є поранені
В Олександрії внаслідок атаки РФ загинули дві людини. Джерело: Суспільне радіо

Вранці 7 жовтня російська окупаційна армія завдала ударів по місту Олександрія Кіровоградської області. В результаті обстрілу загинули двоє мирних жителів.

Також повідомляється про трьох постраждалих, ще одна людина не виходить на зв'язок. Про це повідомили в Кіровоградській обласній військовій адміністрації.

Наслідки ранкової атаки

Спочатку в ОВА повідомляли одну жертву російської атаки. Проте станом на 11:00 стало відомо про двох загиблих і трьох поранених в Олександрії. Ще одна людина на зв'язок не виходить.

У місті сталося пошкодження покрівлі приватного житлового будинку. Обстеження території продовжується, інформація про наслідки уточнюється.

Також постраждали інші населені пункти Кіровоградської області. У Світловодську зафіксовано падіння уламків на відкритій території. Обійшлося без постраждалих. На місцях події залучено всі відповідні екстрені та комунальні служби.

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В обласному управлінні ДСНС заявили, що пошуки зниклої людини продовжуються. Рятувальники зазначили, що ворожа атака призвела до руйнувань та пожеж на трьох локаціях в Олександрійському районі.

На одній із них пошкоджено промисловий об'єкт, де виникла пожежа на площі 2 тисячі кв. метрів. Займання також зафіксовано ще на двох локаціях. Продовжуються роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

В Олександрії внаслідок атаки РФ загинуло двоє людей, є поранені

Окупанти вбили людину. Джерело: ДСНС

В Олександрії внаслідок атаки РФ загинуло двоє людей, є поранені

Наслідки обстрілу в Олександрії. Джерело: ДСНС

В Олександрії внаслідок атаки РФ загинуло двоє людей, є поранені

В Олександрії спалахнула пожежа після обстрілу. Джерело: ДСНС

В Олександрії внаслідок атаки РФ загинуло двоє людей, є поранені

Ворог атакував Олександрію. Джерело: ДСНС

В Олександрії внаслідок атаки РФ загинуло двоє людей, є поранені

Наслідки обстрілу в Олександрії. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Ціллю путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Серед убитих росіянами людей є діти.

Також під час масованої атаки 7 жовтня росіяни завдали удару по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання в житловий район: пошкоджено багатоповерхові будинки.

Як повідомляв OBOZ.UA, під ударом з ночі також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися у кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.

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