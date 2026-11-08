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В Росії і на ТОТ України: Сил оборони уразили одразу чотири пункти управління дронами окупантів

Марія ДрофичМарія Дрофич
Time to read1 хв
459
В Росії і на ТОТ України: Сил оборони уразили одразу чотири пункти управління дронами окупантів
Безпілотник у небі. Фото ілюстративне. Джерело: росЗМІ

Минулої доби українські військові уразили чотири пункти управління безпілотниками окупантів. Під ударом опинилися цілі на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей, а також у Брянській області РФ.

Однією з уражених цілей став пункт управління БПЛА підрозділу "Рубікон" у Бердянську. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Що відомо

Найбільш цінною ціллю у Генштабі назвали об'єкт у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Там українські військові уразили пункт тимчасової дислокації та пункт управління безпілотниками підрозділу зі складу російського центру "Рубікон".

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Цей підрозділ належить до найбільш боєздатних російських дронових центрів. За даними Генштабу,його оператори також атакують цивільне населення у прифронтових населених пунктах.

Ще два пункти управління безпілотниками російської армії українські військові уразили поблизу Олешок на Херсонщині та в районі Білицького на Донеччині.

Четвертий об'єкт розташовувався вже на території країни-агресорки. Йдеться про пункт управління БПЛА в районі Александровського Брянської області.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, Сили оборони завдали удару по спроможності Росії продовжувати ракетний терор українців. На Брянщині 6 листопада було уражено одразу дві пускові установки ОТРК "Іскандер".

Також стало відомо, що українські військові уразили два склади боєприпасів російських окупантів у Запорізькій області. Також під удар потрапили пункт управління безпілотниками та склад пально-мастильних матеріалів противника на Донеччині.

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