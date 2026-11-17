Українська компанія Quantum Wiy Industries представила оновлену серійну версію швидкісного дрона-перехоплювача SPYS, конструкцію якого доопрацювали після випробувань і відгуків бойових екіпажів. Розробники змінили аеродинаміку безпілотника, посилили електроніку та збільшили дальність польоту до 45 км, зберігши злітну масу на рівні 4,6 кг.

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Також дрон отримав потужнішу бойову частину, функції автоматичного зльоту й виходу в район цілі та можливість повертатися для повторного використання. Про оновлення розробки представник компанії розповів в інтерв’ю виданню "Мілітарний".

Що змінили в конструкції SPYS

Розробники фіналізували конструкцію та підготували безпілотник до серійного виробництва з урахуванням відгуків військових, які тестували перші прототипи проти реактивних цілей. Головним напрямом доопрацювання стала аеродинаміка: дрон отримав вужчі крила, змінену передню частину корпусу та інакше організовані повітрозабірники. Також переробили антену, яка в попередній версії створювала значний опір повітря.

Змінили й колір корпусу – замість чорного пластику тепер використовують білий. Під час експлуатації з'ясувалося, що на літньому сонці чорний дрон міг нагріватися до 80 °C, створюючи критичне теплове навантаження на електроніку.

"І це було неочікувано, тому що температура повітря у вас може бути там 38–40, але реально дрон чорний, який лежить на сонці, може нагріватись до 80", – розповів представник компанії.

Корпус і надалі виготовляють методом 3D-друку, що дозволяє швидко вносити конструктивні зміни. Для масового виробництва також зменшили кількість окремих деталей, збільшили кількість гвинтових з'єднань і розділили безпілотник на блоки для контролю якості. Конструкція передбачає використання взаємозамінних компонентів від різних виробників, зокрема камер, відеопередавачів, батарей і моторів.

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Дальність польоту та швидкість оновленого перехоплювача

Злітна маса SPYS становить 4,6 кг. Водночас вагу бойової частини збільшили з 300 до 500 грамів. Замість саморобних зарядів, які раніше споряджали військові, безпілотник отримав штатну кодифіковану фугасну бойову частину фабричного виробництва з підривачем і безпечною тарою для зберігання.

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Її завдання – пошкодити корпус ворожого безпілотника, порушити його геометрію та змусити втратити швидкість або спровокувати детонацію бойової частини.

Запас ходу перехоплювача збільшили з 33 до 45 км. Стабільна максимальна швидкість перевищує 450 км/год, а під час випробувань на полігоні фіксували показник до 500 км/год.

Які функції автоматизували

У SPYS посилили силову частину електроніки, завдяки чому безпілотник став передбачуванішим на високих швидкостях. Також це дозволило використовувати його повторно: якщо ціль не вдалося знайти, дрон може повернутися на посадку, після заряджання батареї знову вирушити на завдання.

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Крім того, розробники додали автоматичний зліт і вихід у район цілі. Інтеграція з радіолокаційними станціями та системою Sky Map дає змогу бортовому програмному забезпеченню розраховувати ймовірну точку перехоплення з урахуванням швидкості та траєкторії цілі. На маршовій ділянці дрон може самостійно прямувати до визначеної точки без участі оператора.

Для роботи в умовах придушення супутникової навігації реалізували систему радіомаячків. Вона визначає координати безпілотника методом тріангуляції, а наземна станція керування автоматично повертає антену в його бік, щоб підтримувати стабільний сигнал.

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Скільки українських компонентів використовують у SPYS

За словами представника Quantum Wiy Industries, рівень локалізації компонентної бази оновленого перехоплювача становить 70–80%. Зокрема, на безпілотник встановлюють українську тепловізійну камеру.

Також у бортовому комп'ютері передбачили можливість подальшого оновлення програмного забезпечення. У майбутньому компанія планує реалізувати функцію автоматичного захоплення та перехоплення цілей на зустрічному курсі.

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