В Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про розробку в Україні нової малої ракети "Ніка", яку планують використовувати для знищення реактивних дронів типу " шахед". Про це він розповів журналістам перед перемовинами з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня під час спілкування президента з журналістами. Зеленський зазначив, що нова ракета ще має пройти випробування, а Україна та Німеччина позитивно оцінюють перспективи цієї розробки.

Нові перехоплювачі

"З'являється у нас нова мала ракета "Ніка" проти реактивних шахедів. Всі позитивно, німці і ми, позитивно реагуємо. Там буде випробування. Поки що дивимось, що може бути позитив", – сказав Зеленський.

Президент також повідомив про успішне випробування нового українсько-німецького перехоплювача "Спис". За його словами, тест системи завершився позитивно.

"Важливо, що сьогодні ми чули про тест нашого нового перехоплювача, німецько-український перехоплювач Спис. Був позитивний тест. Дякуємо компаніям та систем", – додав глава держави.

Захист Києва

Окремо Зеленський розповів про розгортання турелей для захисту від реактивних безпілотників. За його словами, у столиці вже встановили понад 12 таких установок, а ще вісім планують встановити в Київській області.

"Почали ставити турелі. 12 плюс вже поставили в столиці, і плюс зараз ще вісім п'ятдесятників на Київську область додаткових буде встановлюватись", – зазначив президент.

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Пізніше під час спільної пресконференції Зеленський уточнив, що десятки таких турелей встановлять на різних об'єктах.

"Будуть десятки цих турелей на різних об'єктах, і будемо захищати, як можемо", – сказав він.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна випробовує нове покоління дронів-перехоплювачів, зокрема для боротьби з російськими реактивними "шахедами". Влада також працює над прискоренням їхньої розробки та виробництва.

15 вересня президент повідомив про успішне випробування ще одного перехоплювача. Під час тесту він уразив "шахед", однак розробникам ще потрібно було доопрацювати окремі аспекти керування системою.

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