В Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – Зеленський

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Українці платять за "приховані" кіловатиУкраїнці платять за "приховані" кіловати: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкненаУкраїнці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператораУкраїнці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходятьУкраїнці утилізують "Ланоси" та "Жигулі"Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машинСили оборони провели дві успішні наступальні операції, – ЗеленськийСили оборони провели дві успішні наступальні операції, – Зеленський"Москва ляже": скільки енерговузлів в Росії та на окупованій території уразили ЗСУ за три місяці. Відео"Москва ляже": скільки енерговузлів в Росії та на окупованій території уразили ЗСУ за три місяці. ВідеоВолодимир Путін"У Путіна не було б альтернатив": Шарп назвав фактор, який змінив би війну на залякування на користь України"Віддав театру більшу частину життя": помер народний артист України Олег Шаварський. Фото"Віддав театру більшу частину життя": помер народний артист України Олег Шаварський. ФотоМайно ПриватБанку виставили на продажМайно ПриватБанку виставили на продаж: повний список та фото об’єктівУ Запорізькій області через удари FPV-дронів є загиблі і поранені. ФотоУ Запорізькій області через удари FPV-дронів є загиблі і поранені. ФотоКличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. ФотоКличко відвідав військових на Харківському напрямку і передав допомогу від столиці. Фото

В Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – Зеленський

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 3,7 т.
В Україні розробили ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з канцлером Німеччини. Джерело: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський повідомив про розробку в Україні нової малої ракети "Ніка", яку планують використовувати для знищення реактивних дронів типу " шахед". Про це він розповів журналістам перед перемовинами з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня під час спілкування президента з журналістами. Зеленський зазначив, що нова ракета ще має пройти випробування, а Україна та Німеччина позитивно оцінюють перспективи цієї розробки.

Нові перехоплювачі

"З'являється у нас нова мала ракета "Ніка" проти реактивних шахедів. Всі позитивно, німці і ми, позитивно реагуємо. Там буде випробування. Поки що дивимось, що може бути позитив", – сказав Зеленський.

Президент також повідомив про успішне випробування нового українсько-німецького перехоплювача "Спис". За його словами, тест системи завершився позитивно.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 40,5 т.
СБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиці
icon 40,5 т.
СБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиці
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 4,9 т.
"Удари будуть посилені": у Росії цинічно вмили руки від терору українських міст
icon 4,9 т.
"Удари будуть посилені": у Росії цинічно вмили руки від терору українських міст
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 4,3 т.
Окупанти готують постановку з українськими полоненими після успіхів операції "Вівальді", – Коваленко
icon 4,3 т.
Окупанти готують постановку з українськими полоненими після успіхів операції "Вівальді", – Коваленко

"Важливо, що сьогодні ми чули про тест нашого нового перехоплювача, німецько-український перехоплювач Спис. Був позитивний тест. Дякуємо компаніям та систем", – додав глава держави.

Захист Києва

Окремо Зеленський розповів про розгортання турелей для захисту від реактивних безпілотників. За його словами, у столиці вже встановили понад 12 таких установок, а ще вісім планують встановити в Київській області.

"Почали ставити турелі. 12 плюс вже поставили в столиці, і плюс зараз ще вісім п'ятдесятників на Київську область додаткових буде встановлюватись", – зазначив президент.

Пізніше під час спільної пресконференції Зеленський уточнив, що десятки таких турелей встановлять на різних об'єктах.

"Будуть десятки цих турелей на різних об'єктах, і будемо захищати, як можемо", – сказав він.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна випробовує нове покоління дронів-перехоплювачів, зокрема для боротьби з російськими реактивними "шахедами". Влада також працює над прискоренням їхньої розробки та виробництва.

15 вересня президент повідомив про успішне випробування ще одного перехоплювача. Під час тесту він уразив "шахед", однак розробникам ще потрібно було доопрацювати окремі аспекти керування системою.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Україна випробовує нові засоби для боротьби з реактивними російськими дронами.

Схожі теми
Російські обстрілиОбстріли КиєваВійна в УкраїніракетиShahed (Шахед)БПЛАВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись