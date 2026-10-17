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В Україні шість компаній запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів: як це допоможе в боротьбі з дронами

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
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icon 2,0 т.
В Україні шість компаній запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів: як це допоможе в боротьбі з дронами
В Україні запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів. Джерело: СБУ

В Україні зроблено важливий крок у розвитку оборонних технологій. Шість вітчизняних компаній уже вийшли на рівень серійного виробництва турбореактивних двигунів.

Нові розробки сприятимуть боротьбі з реактивними БПЛА. Про це в інтерв’ю виданню "Оборонка" повідомив керівник українського оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк.

Від розробки до серійного виробництва

Як зазначив Гриценюк, донедавна подібні технології в Україні практично були відсутні у приватному секторі. Ситуація змінилася у 2025 році, коли Brave1 запустив спеціальну програму фінансування та виділив створення мініатюрних турбореактивних двигунів в окремий пріоритетний напрямок.

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"Раніше їх в Україні не було. Жодна приватна компанія їх не виробляла. У 2025 році ми запустили програму, розпочали фінансування, виділили це в окремий сегмент, почали працювати з виробниками", — підкреслив керівник кластера.

На організацію та повне налагодження серійних виробничих процесів пішло трохи більше півтора року. На сьогодні в цій сфері задіяно 11 вітчизняних компаній, шість із яких уже постачають готову серійну продукцію.

Масштабування дронів-перехоплювачів

Виробництво власних турбореактивних двигунів має ключове значення для зміцнення обороноздатності України. Вони є головною технологічною ланкою для масового випуску та масштабування нових швидкісних дронів-перехоплювачів.

Використання реактивних міні-двигунів дозволяє істотно збільшити швидкість і маневреність безпілотників, що є критично важливим для ефективного перехоплення повітряних цілей. У кластері Brave1 оптимістично оцінюють подальші перспективи поставок вітчизняних комплектуючих для потреб українських захисників.

Як повідомляв OBOZ.UA, німецький виробник дронів Quantum Systems планує передати Україні "тисячі дронів-перехоплювачів" SPYS, призначених, зокрема, для боротьби з новими російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" і "Герань-5".

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