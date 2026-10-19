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В Україні створили плаваючий НРК з бензиновим двигуном: що відомо про розробку. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 528
В Україні створили плаваючий НРК з бензиновим двигуном: що відомо про розробку. Відео
Український НРК MAT1LDA, здатний пересуватися суходолом і водою. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Український наземний роботизований комплекс (НРК) MAT1LDA здатний пересуватися як суходолом, так і водою. Він може перевозити до 500 кг вантажу на суші та до 400 кг на воді.

Про це повідомила українська компанія Tencore на своїй сторінці у Facebook. Там також оприлюднили відео розробки. MAT1LDA увійшов до нової екосистеми безпілотних систем, презентація якої відбулася на початку жовтня 2026 року.

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Що відомо про MAT1LDA

Розробкою роботизованої амфібії займалася українська компанія NODRICS. Машина має вісім коліс за схемою 8×8 і оснащена бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Для пересування водою та заболоченою місцевістю з боків платформи передбачені спеціальні понтони.

За даними розробників, MAT1LDA може перевозити до 500 кг вантажу суходолом і до 400 кг – водою. Заявлена дальність пересування становить до 160 км на суші та до 50 км на воді.

В Україні створили плаваючий НРК з бензиновим двигуном: що відомо про розробку. Відео

Український плаваючий НРК MAT1LDA з бензиновим двигуном. Джерело: Скриншот

В Україні створили плаваючий НРК з бензиновим двигуном: що відомо про розробку. Відео

Український НРК MAT1LDA. Джерело: Скриншот

Серед особливостей конструкції розробники відзначають відкриту раму. Вона дає змогу швидко пристосовувати платформу до різних завдань – від перевезення вантажів у контейнерах до транспортування евакуаційних нош.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час наступальної операції "Вівальді" Третій армійський корпус першим у світі застосував наземні роботизовані комплекси для розмінування під час наступу. На напрямку Шандриголового роботи розчистили 30 км маршрутів за дві ночі, водночас втрат серед саперів вдалося уникнути.

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