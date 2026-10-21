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В Україні з'явився перший важкий дрон для евакуації поранених військових із поля бою. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
1,3 т.
В Україні з'явився перший важкий дрон для евакуації поранених військових із поля бою. Відео
Розробку StarGate розпочали після звернення українських військових. Джерело: Скриншот

Українська оборонна компанія SkyFall розробила важкий безпілотник StarGate, призначений для евакуації поранених військових із поля бою. Апарат може перевозити вантажі вагою до 150 кг, розвивати швидкість до 105 км/год і долати до 15 км в один бік.

Наразі дрон передали 475-й окремому штурмовому полку "CODE 9.2". Відповідне відео показала пресслужба полку.

Для чого створили дрон StarGate

Розробку StarGate розпочали після звернення українських військових, яким був потрібен спосіб швидше евакуювати поранених із небезпечних ділянок фронту.

Наземним роботизованим системам залежно від відстані, стану доріг і рівня загроз може знадобитися від двох до трьох годин, щоб дістатися позиції. Натомість StarGate здатний долати до 15 км в один бік, що може допомогти евакуювати військових із районів, де через постійну загрозу атак безпілотників пересування землею особливо небезпечне.

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За оцінкою військових, можливість долати 10 км за лічені хвилини могла б суттєво змінити процес евакуації поранених із передової.

Які характеристики має StarGate

Безпілотник розрахований на транспортування пораненого військового в бронежилеті та бойовому спорядженні. Для цього передбачений спеціальний медичний модуль із ношами.

Основні характеристики StarGate:

  • Вантажопідйомність: до 150 кг.
  • Дальність польоту: до 15 км в один бік.
  • Крейсерська швидкість: 65 км/год.
  • Максимальна швидкість: 105 км/год.
  • Час підготовки до польоту: близько 10 хвилин.
  • Медичне оснащення: модуль зі спеціальними ношами.
  • Робота вночі: передбачені тепловізійні камери.
  • Погодні умови: за даними компанії, дрон може працювати під час дощу та снігу.
В Україні з'явився перший важкий дрон для евакуації поранених військових із поля бою. Відео

StarGate від компанії SkyFall. Джерело: Скріншот

В Україні з'явився перший важкий дрон для евакуації поранених військових із поля бою. Відео

StarGate від компанії SkyFall. Джерело: Скріншот

В Україні з'явився перший важкий дрон для евакуації поранених військових із поля бою. Відео

StarGate від компанії SkyFall. Джерело: Скріншот

Як дрон працює без GPS і захищається від FPV

StarGate використовує Starlink, власну систему зв’язку L-Link і програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Ці технології мають допомагати керувати апаратом, коли супутникова навігація недоступна, сигнал глушать або підмінюють.

Дрон керується оператором, але також має функції на основі штучного інтелекту для роботи в умовах спотвореного або відсутнього GPS-сигналу. Якщо зв’язок повністю зникає, апарат може самостійно прокласти маршрут назад до безпечної зони.

Під час демонстрації розробники також показали систему протидії FPV-дронам. Коли до StarGate наблизився інший безпілотник, система розгорнула сітку для його перехоплення.

В Україні з'явився перший важкий дрон для евакуації поранених військових із поля бою. Відео

StarGate від компанії SkyFall. Джерело: Скріншот

Що відомо про компанію SkyFall

SkyFall – українська оборонно-технологічна компанія, яка розробляє безпілотні авіаційні комплекси та має власні R&D-центр і виробництво. Найвідоміший продукт компанії – важкий бомбардувальний безпілотник Vampire, відомий також як "Баба Яга". За даними SkyFall, у 2025 році він став найрезультативнішим засобом ураження в програмі "Армія дронів.Бонус" і виконав понад 2,5 млн бойових вильотів.

Крім Vampire, компанія виробляє FPV-дрони Shrike та перехоплювачі "Шахедів" P1-SUN.

В Україні з'явився перший важкий дрон для евакуації поранених військових із поля бою. Відео

StarGate від компанії SkyFall. Джерело: Скріншот

Як писав OBOZ.UA, українські військові вперше в історії евакуювали пораненого безпосередньо з позиції за допомогою важкого гексакоптера. До операції долучилися бійці 30-ї та 14-ї окремих механізованих бригад, 92-ї окремої штурмової бригади, представники 10-го армійського корпусу та компанія Gurzuf Defence.

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