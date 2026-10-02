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В Україну повернули 26 тисяч тіл полеглих захисників: Буданов пояснив, чому ідентифікація проходить повільно

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
icon 12,3 т.
В Україну повернули 26 тисяч тіл полеглих захисників: Буданов пояснив, чому ідентифікація проходить повільно
Україна готує рішення для пришвидшення ідентифікації загиблих захисників. Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну вже повернули понад 26 тисяч тіл та останків полеглих захисників, однак значна частина з них досі залишається невпізнаною. Оскільки родини загиблих місяцями й навіть роками залишаються в невизначеності щодо долі своїх рідних, прийнято рішення про прискорення процесу ідентифікації

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. За його словами, проблема пов’язана, зокрема, із бюрократичними затримками та порушеннями регламентів у системі судово-медичних експертиз.

Чому ідентифікація затягується

Буданов провів засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, родин загиблих захисників і захисниць України, а також полонених та людей, які зникли безвісти.

В Україну повернули 26 тисяч тіл полеглих захисників: Буданов пояснив, чому ідентифікація проходить повільно

Буданов провів засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей. Джерело: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

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Під час засідання обговорили проблеми, через які встановлення особи загиблих може затягуватися. За словами Буданова, неприпустимо, щоб через бюрократичні затримки та недотримання встановлених процедур родини роками не отримували остаточної інформації про своїх близьких.

Йдеться насамперед про роботу системи судово-медичних експертиз. Окрему увагу планують приділити регіональним бюро, де, за словами керівника ОП, також потрібно переглянути організацію роботи.

Створять міжвідомчу групу та залучать міжнародні можливості

Для розв'язання проблемних питань планують створити міжвідомчу групу, яка займатиметься питаннями ідентифікації загиблих захисників. Також переглянуть роботу бюро судово-медичних експертиз, особливо в регіонах.

Крім того, Україна хоче додатково залучити міжнародні можливості для проведення ДНК-експертиз. Це має допомогти збільшити спроможності системи та швидше встановлювати особи загиблих.

"Усі необхідні нормативно-правові рішення уряд ухвалить найближчим часом", – наголосив керівник ОП.

Для родин важливо якнайшвидше отримати відповідь

Буданов наголосив, що встановлення імені кожного полеглого захисника є відповідальністю держави. Для родин це означає можливість нарешті отримати достовірну інформацію про долю близької людини після тривалого очікування.

"Кожен полеглий Герой буде знайдений та гідно вшанований", – заявив керівник Офісу Президента.

Як повідомляв OBOZ.UA, у російському полоні загинули щонайменше 375 громадян України, їхні тіла вже вдалося повернути додому. Крім того, наразі відомо, що 95% українських військовополонених зазнавали катувань, а щодо тисяч наших громадян РФ здійснює кримінальне переслідування.

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