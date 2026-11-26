В Україну повернули тіла 250 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям
У четвер, 26 листопада, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.
Про це у Telegram повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом правоохоронці спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для встановлення осіб загиблих.
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