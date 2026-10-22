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В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
294
В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям
В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Telegram/СБУ/Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих, яких російська сторона вважає українськими військовослужбовцями. Надалі фахівці проведуть необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих.

Про це у Telegram повідомили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та Служба безпеки України. Там також опублікували відповідні кадри репатріаційних заходів.

Що відомо про репатріацію 

У Службі безпеки України уточнили, що репатріація стала результатом спільної та скоординованої роботи кількох державних відомств. До неї долучилися Об'єднаний центр при СБУ, Координаційний штаб, Центральне управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій та інші структури сектору безпеки й оборони.

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В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл.

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/СБУ

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/СБУ

У СБУ наголосили, що за кожним таким поверненням стоїть складна міжвідомча робота. Її мета – повернути полеглих оборонців додому, щоб їхні родини мали можливість гідно попрощатися з рідними.

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Перевезення репатрійованих до спеціалізованих державних установ забезпечує особовий склад Об'єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Військовослужбовці також організовують передачу тіл правоохоронцям і фахівцям судово-медичної експертизи.

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Координаційному штабі окремо подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку репатріаційних заходів.

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/СБУ

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовослужбовцям

В Україну повернули тіла 252 загиблих. Джерело: Telegram/СБУ

Нагадаємо, у вересні 2026 року в Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належали українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Для встановлення осіб репатрійованих передбачалося проведення необхідних експертиз та ідентифікації.

Як писав OBOZ.UA, у Міністерстві внутрішніх справ спростували інформацію про нібито репатріацію 1210 тіл українських військових. У відомстві наголосили, що такі повідомлення є фейковими, та закликали громадян довіряти виключно офіційним джерелам.

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