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В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
1,2 т.
В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото
У Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Вночі 21 жовтня російська окупаційна армія завдала масованого удару по Умані в Черкаській області. У результаті обстрілу в місті зафіксовано руйнування в кількох місцях.

Однією з цілей окупантів став гіпермаркет, також пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили в Черкаській обласній військовій адміністрації.

Наслідки нічного терору

За інформацією ОВА, відомо, що в результаті ворожої атаки зруйновано приватний будинок. Пожежу там уже ліквідовано.

Внаслідок атаки одна людина отримала травми. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Також ворожі дрони влучили в будівлю гіпермаркету та його територію, внаслідок чого також виникла пожежа. На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель.

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В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

Знищений гіпермаркет. Джерело: Суспільне Черкаси

В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

Зруйнований будинок. Джерело: Черкаська ОВА

В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

Окупанти атакували Умань. Джерело: Черкаська ОВА

В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

У гіпермаркеті сталася пожежа. Джерело: Черкаська ОВА

В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

На місці нападу працювали рятувальники. Джерело: Черкаська ОВА

В обласному управлінні поліції підтвердили, що в результаті влучання пошкоджено приватний житловий будинок. Також там уточнили, що будівлю гіпермаркету пошкодили уламки ворожих БПЛА, а не пряме влучання.

Наслідки обстрілу фіксують у кількох місцях. Остаточні дані стануть відомі після огляду місць вибухотехніками поліції та слідчо-оперативними групами.

На місцях події працюють усі необхідні служби. Поліцейські, рятувальники та медики продовжують виконувати свої завдання, обстеження територій триває.

В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

Умань атакували безпілотники. Джерело: Національна поліція України

В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

На місці нападу працювали рятувальники. Джерело: Національна поліція України

В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

Ворог завдав удару по Умані. Джерело: Національна поліція України

В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

Наслідки атаки. Джерело: Національна поліція України

Повторна атака на місто

У поліції повідомили, що вранці російські війська здійснили повторну атаку на Умань ударними БПЛА на кшталт "Герань". Внаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру, одна жінка травмувалася.

Близько 08:00 БПЛА впав на територію Уманського національного університету. За попередніми даними, пошкоджено скління гуртожитку та житлового будинку.

Близько 09:00 внаслідок влучення БПЛА пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждала жінка, вона госпіталізована, медики надають необхідну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки ворожого удару та фіксують черговий військовий злочин Росії. Розгорнуть оперативний штаб із ліквідації наслідків.

В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

У будинках вибиті вікна. Джерело: Національна поліція України

В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

Окупанти атакували гіпермаркет. Джерело: Національна поліція України

В Умані внаслідок атаки РФ зруйновано приватний будинок, є приліт по будівлі гіпермаркету. Фото

На місці атаки працювали рятувальники. Джерело: Національна поліція України

Нагадаємо, 21 жовтня російські війська атакували Кременчук у Полтавській області. Один із ворожих ударних дронів влучив у будівлю Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського.

Як писав OBOZ.UA, вночі 18 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. В результаті влучання в будинок загинула молода жінка, ще двоє цивільних, у тому числі дитина, отримали поранення. Пошкоджено дві багатоповерхівки, навчальний заклад і майже два десятки приватних автомобілів.

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