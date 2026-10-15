Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись

Блог

Сергій Місюра
Сергій Місюра

War / Думки
Time to read1 хв
icon 522
Блог |

Величезний ляпас "півням": ВМС України знищили одразу шість головних носіїв КАБів!

Величезний ляпас "півням": ВМС України знищили одразу шість головних носіїв КАБів!
Атака ВМС України на аеродром у Борисоглєбську. Джерело: Exilenova+

Півні думали, що можуть безкарно запускати десятки реактивних Шахедів. Сотні Кабів по фронту на мирних містах.

Знищити декілька дата-центрів, щоб обвалити нам інтернет.

Постійні удари по ТЕЦ, ТЕС та енергетиці...

Але прийшла осінь. І ми почали серйозно добиватися успіхів у приниженні ворожого потенціалу.

Вивід з ладу дата-центрів Яндексу. В черговий раз дістали Омський, та системна робота по інших НПЗ. Відпрацьовуються заводи та підприємства ОПК. Робота по флоту взагалі без варіантів – останні Калібри запускались з Каспія. Чорноморський скоро стане підводним.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 9,6 т.
ЗСУ відмінусували 1880 окупантів і збили 4 крилаті ракети: дані Генштабу
icon 9,6 т.
ЗСУ відмінусували 1880 окупантів і збили 4 крилаті ракети: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 4,5 т.
Окупанти запустили по Україні крилаті ракети та близько 600 дронів, сили ППО збили 536 цілей: наслідки в областях. Фото
icon 4,5 т.
Окупанти запустили по Україні крилаті ракети та близько 600 дронів, сили ППО збили 536 цілей: наслідки в областях. Фото
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 5,2 т.
У Росії після цинічних заяв про "перемир'я" поскаржилися на атаку України на Рязанський НПЗ
icon 5,2 т.
У Росії після цинічних заяв про "перемир'я" поскаржилися на атаку України на Рязанський НПЗ

І сьогодні Військово-морські сили підтвердили – одразу аж ШІСТЬ головних носіїв КАБів, літаки Су-34М були знищені на аеродромі біля Рязані, Борісоглєбськ!

Величезний ляпас ''півням'': ВМС України знищили одразу шість головних носіїв КАБів!

Наслідки ураження аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області. Джерело: AviVector

Ці "качині морди" можуть до 8 тонн скидати Кабів за один виліт! А тепер кількість чугунія суттєво зменшиться, що відчують всі)

Це дуже крута новина, та величезний ляпас півням. Остання партія таких літаків була три штуки, отже знищено одразу дві партії бомбардувальників! І ще круто, що ця операція була здійснена саме нашими, українськими ракетами – Нептун!

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сергія Місюри
Схожі теми
Війна в УкраїніВибухи в РосіїСу-34літакРосія (тег)Україна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись