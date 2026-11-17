Мобілізація необхідна для того, щоб Сили оборони могли виконувати поставлені завдання. Водночас одним із головних пріоритетів Сухопутних військ є якісна підготовка бійців, їхня адаптація до умов бойової роботи та збереження життя на полі бою.

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Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заєць під час "Сержантського форуму", повідомляє Interfax-Україна. Він назвав мобілізацію великим тягарем для відомства, однак підкреслив, що без неї військо не змогло б виконувати свої завдання.

За словами Заїця, мобілізаційні заходи Сухопутні війська проводять спільно з Національною поліцією. Він також визнав, що ця робота отримує чимало негативного висвітлення в інформаційному просторі.

"Щодо мобілізації – це такий великий тягар насправді, який зараз лежить на Сухопутних військах. Це спільна робота з Національною поліцією щодо доставки людей. Не найкраща робота насправді, так як в інформаційному просторі дуже висвітлюється це негативно, але всі повинні розуміти, без цього ми не існували б, ми не могли б виконувати завдання", – зазначив командувач.

Ще одним ключовим пріоритетом Заєць назвав підвищення якості військової підготовки.

Командувач наголосив, що військовослужбовців потрібно правильно й розумно залучати до бойової роботи, зважаючи на необхідність берегти їхнє життя.

"І другий момент – це підготовка бійця, це наше основне завдання, це підвищити якість підготовки: базової – загальної військової підготовки, фахової підготовки, подальша хороша адаптація в районі виконання завдань і застосування солдата правильно, розумно, і щоб берегти його", – наголосив Заєць.

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше ветеран війни, громадський активіст і юрист Олег Симороз пояснив, чому Україні доведеться переглянути підходи до мобілізації. За його словами, нестача особового складу вже відчувається не лише в резерві, а й у регулярних підрозділах, тому для стримування російського наступу необхідно належно укомплектувати бойові частини.

Водночас Симороз зауважив, що Україні не потрібно змагатися з Росією за кількістю залучених до війська людей. Натомість важливо забезпечити достатню кількість військовослужбовців у підрозділах, які тримають оборону, подбати про їхню підготовку та створити необхідні резерви.

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