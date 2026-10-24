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Весь Крим залишився без електроенергії: повідомляють про масштабну "аварію" енергомережі

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
225
Весь Крим залишився без електроенергії: повідомляють про масштабну "аварію" енергомережі
Весь Крим залишився без електроенергії: повідомляють про масштабну "аварію" енергомережі. Джерело: objectiv.tv

У ніч проти суботи, 24 жовтня, окупований росіянами Крим залишився без електропостачання – світло одночасно зникло в цілій низці населених пунктів. Місцева "влада" заявила про атаку (за іншою версією – аварію) за межами півострова.

Як повідомив радник "глави" Криму Олег Крючков, за межами півострова сталася аварія на енергомережах, тривають відновлювальні роботи. "Усі життєво важливі об’єкти в Криму переведено на резервні джерела живлення", – заявив він.

Тим часом "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто тимчасово залишилося без електропостачання "внаслідок атаки ворога на енергетичну інфраструктуру за межами Севастополя".

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"На об’єктах запроваджено особливий режим, соціальні об’єкти перейшли на резервні схеми електропостачання. Зараз фахівці роблять усе можливе, щоб повернути світло в оселі", – написав він.

У місцевих каналах припустили, що згаданий об’єкт за межами Криму – це, ймовірно, електропідстанція 500 кВ "Тамань" у Темрюцькому районі Краснодарського краю РФ. Її вже атакували 20 серпня – тоді весь Крим також залишився без світла.

Весь Крим залишився без електроенергії: повідомляють про масштабну ''аварію'' енергомережі

Електропідстанція 500 кВ "Тамань". Джерело: Скриншот Google Maps

"Варіанти: рубонули енергоміст на Кубань; одночасний удар по ключових електропідстанціях 330 кВ; усе перелічене вище", – писали в мережі.

Крім того, з’явилася інформація, що окуповані території Херсонської та Запорізької областей також залишилися без світла.

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