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Від початку розробки до перших збиттів – лише місяць: Федоров показав новий перехоплювач реактивних дронів. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
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Від початку розробки до перших збиттів – лише місяць: Федоров показав новий перехоплювач реактивних дронів. Відео
Михайло Федоров показав новий перехоплювач реактивних дронів. Джерело: Скриншот відео. Колаж OBOZ.UA

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров показав новий перехоплювач, який уже збиває російські реактивні "Шахеди". Він був створений у співпраці з ексзаступником командувача Повітряних сил ЗСУ Павлом Єлізаровим, українськими військовими та інженерами.

Про це Федоров 12 жовтня розповів у своєму Telegram-каналі. За його словами, від початку розробки перехоплювача до перших підтверджених збиттів минув лише місяць.

"Бойові випробування провели екіпажі Lasar’s Group. Військові за кілька днів збили два російські реактивні дрони "Герань-5", які летіли на Київ. На відео – перші підтверджені збиття новим перехоплювачем", – написав ексміністр.

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Федоров розповів, що швидкість цього перехоплювача дає змогу збивати реактивні "Шахеди" ще до того, як вони досягнуть меж міста.

"Тестування проходять успішно, і це лише початок. Зараз удосконалюємо технологію та збільшуємо виробництво. Мета – зробити перехоплювач повністю автономним, щоб він міг виявляти та перехоплювати російські дрони без участі оператора", – зазначив він.

Від початку розробки до перших збиттів – лише місяць: Федоров показав новий перехоплювач реактивних дронів. Відео

Перехоплювач збив "Герань-5". Джерело: Скриншот відео

Наступним кроком буде масштабування бойового застосування дрона для захисту більшої кількості українських міст.

Раніше ми писали про те, що український дрон-перехоплювач P1-SUN JetKiller виробництва SkyFall знищив російський реактивний безпілотник "Герань-5". Ціль уразили оператори безпілотних систем Lasar’s Group Національної гвардії України.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні кодифікували дрон-перехоплювач Blade української компанії Phantom Defense. Безпілотник призначений для перехоплення дронів літакового типу та здатен розвивати швидкість до 310 км/год.

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