Від шкільних симуляторів до війни: у ГУР розкрили, як окупанти в Криму готують дітей до бойової роботи з дронами

Росіяни дедалі активніше залучають неповнолітніх до військово-технічної підготовки на тимчасово окупованому півострові. Такі заходи є частиною системної мілітаризації дітей та молоді й формування лояльності до російської армії.

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Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО). Інформацію оприлюднено в Telegram.

Наприкінці жовтня 2026 року в Севастополі близько 50 школярів віком від 7 до 18 років пройшли до регіонального етапу змагань так званого "Движения первых" та федерації перегонів дронів.

Крім того, у місті триває підготовка студентів до керування безпілотниками. Для цього окупанти використовують тренажери-симулятори, а також реальні БПЛА й обладнання, яке застосовує російська окупаційна армія.

Навчання роботі з безпілотниками є лише одним із напрямів військової підготовки неповнолітніх. У кримських школах також проводять заняття зі стрільби, розбирання автомата Калашникова та стройової підготовки.

Дітей залучають до так званих військово-патріотичних квестів за участю росіян, які воювали проти України. Крім того, школярів змушують вивчати пісні російських виконавців, які підтримують пропаганду Кремля.

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Паралельно окупаційна влада розширює набір до російських силових структур, рекламує контрактну службу у військах безпілотних систем та просуває учасників війни проти України на керівні посади в окупаційних адміністраціях. У школах також встановлюють меморіальні дошки на честь загиблих російських військових.

У ГУР наголошують, що така політика спрямована не лише на утримання контролю над Кримом, а й на витіснення української ідентичності серед молодого покоління. Росія намагається переписати історію, нав’язати власні наративи та зробити військову підготовку і війну звичною частиною життя дітей на окупованих територіях.

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У Росії студентів залучають до армії за допомогою так званих спеціальних контрактів, які нібито дозволяють служити далеко від фронту та звільнитися через рік. Однак насправді такі угоди можуть не гарантувати ані служби в тилу, ані можливості залишити армію після завершення цього терміну.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що країна-агресор серйозно нарощує зусилля із залучення населення тимчасово окупованих територій України до війни. Причому для цього одночасно задіяв кілька механізмів, частина з яких поки дає змогу уникнути масштабної мобілізації. Але диявол криється в деталях.