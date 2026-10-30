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"Від Ямалу до Західного Сибіру": Зеленський прокоментував далекобійні удари по РФ

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
1,7 т.
"Від Ямалу до Західного Сибіру": Зеленський прокоментував далекобійні удари по РФ
Зеленський наголосив, що Україна працює над збільшенням далекобійності. Джерело: Facebook Володимир Зеленський

Українські далекобійні засоби нині здатні уражати російські об’єкти на території від Ямалу до Західного Сибіру. Україна працює над тим, щоб її ракети й безпілотники могли діставати до більш віддалених точок  Росії, а також масштабуватиме підрозділи, які здійснюють дипстрайки по російських об’єктах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави розповів, що отримав доповідь за підсумками далекобійних ударів у вересні-жовтні.

''Від Ямалу до Західного Сибіру'': Зеленський прокоментував далекобійні удари по РФ

Зеленський заслухав доповідь за підсумками далекобійних ударів у вересні-жовтні. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Від Ямалу до Західного Сибіру

Зеленський подякував українським військовим за влучність та "регулярну якісну реалізацію українських далекобійних санкцій".

"На кожен російський удар по наших містах і громадах завжди є наша цілком справедлива відповідь", – наголосив президент.

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За його словами, наразі в досяжності українських далекобійних засобів перебувають російські об’єкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру. Водночас Україна працює над тим, щоб її дрони та ракети могли досягати ще більш віддалених територій Росії.

Масштабуватимуть підрозділи далекобійних ударів

Президент повідомив, що за підсумками доповіді визначили ключові напрямки для подальшого застосування української далекобійності.

За його словами, масштабуватимуться і підрозділи далекобійних ударів – як на основі спроможностей Служби безпеки України, зокрема Центру спеціальних операцій "Альфа", так і на основі розвідувальних та інших складових Сил оборони України.

Зеленський також зазначив, що сьогодні говорив із виробниками відповідної зброї.

Далекобійна зброя як гарантія безпеки

Зеленський назвав українську далекобійність однією з реальних гарантій збереження незалежності України під час війни.

Водночас за його словами, після завершення війни власні далекобійні спроможності залишатимуться однією з довготривалих гарантій безпеки держави.

"Розвиваємо нашу силу", – наголосив президент.

Як повідомляв OBOZ.UA:

У ніч на 30 жовтня масована атака дронів призвела до масштабних перебоїв у роботі аеропортів Москви. Обмеження запровадили одразу в чотирьох московських аеропортах, а також у Ярославлі, Пензі та Саратові.

Також цієї ночі дрони атакували Новокуйбишевськ у Самарській області РФ. Унаслідок удару на території місцевого НПЗ, який виробляє реактивне паливо для російської авіації, спалахнула пожежа.

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