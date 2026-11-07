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Відбиваються від FPV: електрики в Краматорську змушені працювати з автоматами. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
1,3 т.
Відбиваються від FPV: електрики в Краматорську змушені працювати з автоматами. Відео
Так працюють електрики у Краматорську. Джерело: Скриншот відео "Телеграфу"

У Краматорську Донецької області енергетики змушені працювати у надскладних умовах. Їм доводиться виходити на роботу не лише з інструментами, а й зі зброєю в руках, адже російські війська постійно атакують людей в місті FPV-дронами

Електрики, які ремонтують пошкоджені мережі, відстрілюються від ворожих БпЛА з автоматів. Про це вони розповіли "Телеграфу". 

За словами самих енергетиків, наразі їм уже заборонено пересуватися Краматорськом без зброї. Ворожі FPV-дрони зустрічаються їм часто, тож працівники відкривають по них вогонь. 

Електрики зауважили, що всі вони – цивільні, тож раніше зі зброєю не мали справи, проте роблять все необхідне, аби повертати світло в домівки місцевих жителів. 

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Відбиваються від FPV: електрики в Краматорську змушені працювати з автоматами. Відео

Краматорськ. Джерело: Східний Варіант

Станом на початок листопада 2026 року в Краматорській громаді залишалося близько 23 тисяч людей, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Люди з Краматорська виїжджають в місто Слов'янськ. Багато бажаючих виїхати за межі області, на жаль, немає. Ми робимо все як влада, все можливе для того, щоб підтримати цих людей", – сказав він. 

Відбиваються від FPV: електрики в Краматорську змушені працювати з автоматами. Відео

Краматорськ на карті. Джерело: deepstatemap.live

Відбиваються від FPV: електрики в Краматорську змушені працювати з автоматами. Відео

Скриншот повідомлення "Телеграфу" в Telegram

Як повідомляв OBOZ.UA, у Краматорську Донецької області вулицями, де ще донедавна зустрічалися друзі, працювали заклади та гуляли діти, тепер ходять переважно бійці Сил оборони й поодинокі місцеві жителі. Звичний міський пейзаж доповнюють колючий дріт і антидронові сітки

Ми також писали про те, що ввечері 31 жовтня російська армія завдала авіаудару по Краматорську. Ворог знищив будівлю міськради – центральну будівлю української державності у місті. 

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Новини Донецька і Донецької областіВійна в УкраїніРосійські обстрілиКраматорськFPV-дрониДонецька областьзброяелектроенергія
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