На жаль, у війні з російськими окупантами Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів. У Нетішині містяни провели в останню земну дорогу свого земляка, солдата Анатолія Бондарука. Герой вважався зниклим безвісти із березня цього року. Лише зараз з’явилося підтвердження його загибелі під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.

Відео дня

Сумну звістку про смерть українського захисника підтвердила Нетішинська міськрада. 24 листопада містяни вийшли на вулиці, щоб віддати останню шану полеглому воїну.

Що відомо про Героя

Анатолій Бондарук народився у вересні 1983 року. Він майже все дитинство та юність провів у Нетішині, де закінчив школу та профучилище.

Чоловік працював у різних містах і сферах. Зокрема, трудився на приватному підприємстві у Києві, діяльність якого була пов’язана із садівництвом та городництвом. Також Анатолій працював на хімічному заводі в Калуші та на будівництві в Житомирі. Серед іншого, брав участь у будівництві собору у рідному Нетішині.

РЕКЛАМА

"Він був товариським, компанійським, любив спілкування, завжди міг підтримати розмову, пожартувати та підняти настрій іншим. Завжди залишався відкритим до людей, цінував дружбу, був готовий допомогти тим, хто цього потребував. Анатолій любив життя, радів простим речам, цінував час, проведений із рідними та друзями", – розповідають в міськраді.

Головні історії дня

Захист Батьківщини

Мобілізували Анатолія у серпні 2025 року. Солдат проходив службу на посаді розвідника-оператора розвідувального відділення розвідувального взводу мотопіхотного батальйону військової частини А4977.

В передостанній день березня 2026 року, під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області, зв’язок із воїном обірвався. Відтоді він вважався зниклим безвісти, а рідні упродовж всіх цих місяців жили надією на його повернення.

РЕКЛАМА

На жаль, надійшло офіційне підтвердження, що Анатолій Бондарук загинув 30 березня 2026 року, мужньо захищаючи свободу та незалежність України.

РЕКЛАМА

Йому тепер назавжди 42 роки. А вдома у воїна залишилися мама Галина та його рідні.

Інші Герої країни

Як повідомляв OBOZ.UA, на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовий з Броварів Київської області Костянтин Кантеміров. Серце хороброго українця зупинилось 1 листопада 2026 року.

На Покровському напрямку у жовтні 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий з селища Ворзель Київської області Андрій Єгоров. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Також на фронті загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Артем Швець. Життя мужнього захисника України обірвалось 20 листопада 2026 року.