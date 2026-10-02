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"Відмовитися від правил": Зеленський розповів, який наказ дав Путін своїм військам щодо України

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 6,7 т.
"Відмовитися від правил": Зеленський розповів, який наказ дав Путін своїм військам щодо України
Росія посилює удари по цивільних об’єктах

Російський диктатор Володимир Путін наказав військовому керівництву РФ відмовитися від будь-яких правил чи обмежень під час атак по Україні. Про плани лідера РФ українські спецслужби дізналися після перехоплення розмов представників Кремля.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповів президент Володимир Зеленський. Він вважає, що зміна тактики Росії пов'язана з її невдачами на Донбасі.

Росія посилює удари по цивільних об’єктах

За словами Зеленського, у вересні російське військове командування отримало від Володимира Путіна наказ не обмежувати себе під час повітряних атак по Україні. Українські спецслужби, як зазначив президент, встановили це після перехоплення розмов представників Кремля.

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Український лідер вважає, що зміна підходу Москви пов’язана з відсутністю успіхів у спробах захопити нові території на Донбасі. Тому на цьому тлі Росія робить ставку на масштабні удари, залякування населення та посилення тиску на українські міста.

Окремо президент звернув увагу на зміну характеру російських атак. За його словами, якщо раніше основними цілями окупантів були енергетичні та військові об’єкти, то тепер російські безпілотники дедалі частіше атакують школи, телекомунікаційну інфраструктуру та дата-центри.

Нагадаємо, виступаючи на пленарній сесії XXIII щорічного засідання "Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" Путін публічно підтвердив, що Москва відмовилася від пропозиції США та України щодо взаємного енергетичного та морського перемир’я. Він назвав її "безглуздою", адже санкції й так не дають Росії вивозити дизельне пальне на світовий ринок, тож зупинка ударів по НПЗ нічого суттєво не змінить.

Як писав OBOZ.UA, Зеленський у зверненні до Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що Україна зробить зиму болісною для Росії, якщо та продовжить завдавати ударів по українській енергосистемі й теплопостачанню. При цьому, додав він, заходи щодо деескалації необхідно вжити ще до настання холодів.

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