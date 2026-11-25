Низка російських новин докотилася і до нашого затишного Куп'янська-Вузлового, і я, як командир батальйону ЗСУ, не зміг на них не відповісти.

Відео дня

Спочатку я з подивом дізнався, що Куп'янськ-Вузловий ЗНОВУ "захоплений" росіянами. Щоправда, ми на це вже навіть перестали реагувати: ще трохи – і складемо конкуренцію Малій Токмачці.

А вчора подивився нарізку інтерв'ю путіна Кустуриці. І там він звернувся до нас, українських військових: покликав перейти "на спільну, на правильну сторону історії". І заодно визнав, що воюємо ми "досить послідовно".

І ось тут я вже змовчати не зміг.

Тож після перегляду барвистого відео про затонулий "Меркурій" вирішив згадати наш старий жанр "я у Вузловому і без шапки", пройшовся Вузловим і заразом записав привіт своїм старим російським друзям – путіну та герасимову.

Що з цього вийшло – дивіться, але не судіть суворо, я всього лише піхотинець!)

Слава ЗСУ!

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