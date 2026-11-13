Відстань у 1500 км скоро не буде діпстрайком : у ГУР розповіли про атаки на Росію

Українські військові дедалі частіше завдають ударів по цілях, розташованих далеко від кордону з Росією. Нині на відстані 1–1,5 тисячі кілометрів уже складно знайти об’єкти, які не охороняють засоби ППО та інші захисні споруди.

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Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів командир підрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Вектор". Він наголосив, що російська протиповітряна оборона змушена прикривати дедалі більше територій, що ускладнює захист усіх важливих об’єктів.

Українські далекобійні удари змушують РФ посилювати захист

"Насправді вже зараз на відстані 1-1,5 тис. км складно знайти незахищені цілі, тому ця відстань скоро вже не вважатиметься deep strike", – пояснив він.

Військовий підкреслив, що Росія намагається захистити важливі об’єкти двома способами:

– облаштовує навколо них інженерні укріплення;

– розміщує системи протиповітряної оборони, зокрема "Панцирі", "Буки" й "Тори".

Росії бракує систем ППО для захисту всіх об’єктів

За його словами, раніше основні сили ППО зосереджувалися поблизу кордону, однак тепер Росії доводиться перекидати їх для захисту великих міст, наприклад, Санкт-Петербурга, Смоленська, Москви та Краснодара.

Через це протиповітряну оборону розтягують на значну територію, але забезпечити достатню кількість комплексів для прикриття всіх об’єктів неможливо.

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"Тому ми можемо летіти все далі й далі. Це навіть не вікно, а прямі двері, в які ми сміливо заходимо", – зазначив командир.

За словами "Вектора", наразі до цілей долітають до 78% безпілотників підрозділу дипстрайк, що входить до складу ГУР.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, від 30 жовтня під ураження потрапили п'ять найбільших нафтопереробних заводів Росії, а також кілька менших підприємств. Українські військові дістали об'єкти навіть у віддалених від фронту регіонах, зокрема в Сибіру.

Як повідомляв OBOZ.UA, з вечора 12 листопада, через масовану атаку безпілотників у Москві призупинили роботу всі чотири аеропорти. Влада столиці країни-агресорки заявила про нібито повітряну атаку міста українськими безпілотниками. А мер Москви відзвітувався про збиття нібито сотні дронів.

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